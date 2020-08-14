Виллиан перешел в "Арсенал"

"Арсенал" официально объявил о переходе в клуб бывшего вингера "Челси" Виллиана. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Виллиан, также поигравший за "Анжи" и "Шахтер", провел на "Стэмфорд Бридж" семь сезонов, в течение которых выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Европы.



Всего на счету Виллиана за "Челси" 339 матчей, в которых он забил 63 гола и отдал 56 результативных передач.



32-летний бразилец был бы счастлив остаться с "синими", но не смог договориться о продлении своего истекавшего контракта. "Арсеналу" оказалось на руку то, что вингер не хотел уезжать из Лондона.



Таким образом, сегодня "канониры" объявили, что Виллиан заключил контракт на три года, в течение которых, по слухам, заработает 35 миллионов фунтов. Выступать за команду Микеля Артеты бразилец будет под 12-м номером.



"Убежден, этот игрок способен делать разницу. Мы следили за ним на протяжении последних сезонов, и у нас было четкое намерение укрепить позиции атакующего полузащитника и вингера, а он тот игрок, который является большим универсалом и способен играть на трех-четырех позициях".



"Он познал все в мировом футболе, но по-прежнему обладает амбициями, чтобы выступать здесь и помогать клубу добиваться поставленных целей. На меня произвели большое впечатление все разговоры с ним и то, как сильно он хотел перейти к нам", — сообщил Артета.



