Уолкер: "Сити" хочет выиграть Лигу Чемпионов сильнее, чем любой другой турнир"

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что трофей Премьер-Лиги — самая желанная цель для его команды в данный момент.

Прервав свою 35-летнюю бестрофейную серию в 2011 году, с тех пор "Сити" завоевал 11 больших наград на внутренней арене, включая четыре титула Премьер-Лиги.

А вот в Лиге Чемпионов "горожане" не продвигались дальше полуфинала в 2016 году, причем то достижение установил еще Мануэль Пеллегрини, предшественник Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера.

В преддверии субботнего матча 1/4 финала против "Лиона" Уолкер рассказал, как сильно его команда жаждет этот неприступный трофей.

"Думаю, если бы два года назад, когда я переходил сюда, вы спросили меня об этом, я бы, наверное, сказал, что для меня Премьер-Лига — самый важный трофей из тех, которые я не выигрывал прежде".

"Теперь у меня уже два титула, а также ряд других трофеев, и, наверное, я могу от лица всей нашей команды и "Манчестер Сити" как клуба заявить: сейчас нам больше всего нужно взойти на следующий пьедестал — Лиги Чемпионов", — цитирует Уолкера Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 12:00

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  1. j-silver 14.08.2020 12:26 # j-silver
    картонпуки уже пуканят от этого. даже не представляю че с ними будет, когда сити выиграет лч

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  2. chr1s8rown 14.08.2020 12:19 # chr1s8rown
    0
    Финал
    0

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  3. ezh28 14.08.2020 12:08 # ezh28
    Хуй вам за щеку а не ушастого. В этом году Бавария

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