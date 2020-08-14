Уолкер: "Сити" хочет выиграть Лигу Чемпионов сильнее, чем любой другой турнир"

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что трофей Премьер-Лиги — самая желанная цель для его команды в данный момент.

Прервав свою 35-летнюю бестрофейную серию в 2011 году, с тех пор "Сити" завоевал 11 больших наград на внутренней арене, включая четыре титула Премьер-Лиги.



А вот в Лиге Чемпионов "горожане" не продвигались дальше полуфинала в 2016 году, причем то достижение установил еще Мануэль Пеллегрини, предшественник Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера.



В преддверии субботнего матча 1/4 финала против "Лиона" Уолкер рассказал, как сильно его команда жаждет этот неприступный трофей.



"Думаю, если бы два года назад, когда я переходил сюда, вы спросили меня об этом, я бы, наверное, сказал, что для меня Премьер-Лига — самый важный трофей из тех, которые я не выигрывал прежде".



"Теперь у меня уже два титула, а также ряд других трофеев, и, наверное, я могу от лица всей нашей команды и "Манчестер Сити" как клуба заявить: сейчас нам больше всего нужно взойти на следующий пьедестал — Лиги Чемпионов", — цитирует Уолкера Sky Sports.