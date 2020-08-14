Фернандеш: "Победа в Лиге Европы важна для следующего сезона"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил, почему его команде важно выиграть Лигу Европы.

Уже в воскресенье "Юнайтед" поспорит в Кельне с "Севильей" за выход в финал Лиги Европы.



С местом в топ-4 Премьер-Лиги и трофеем Лиги Европы Фернандеш все равно не сможет назвать этот сезон идеальным, но убежден, что вкус больших побед пробудит в "Юнайтед" аппетит.



"Премьер-Лига — один из трофеев, которые мы хотим выиграть, и я думаю, победа в Лиге Европы помогла бы нам сформировать характер команды, которая выигрывает трофеи и сражается с топ-клубами. Если нам удастся выиграть Лигу Европы, это будет важно для следующего сезона".



"Нам так важно сделать это, потому каждый игрок должен понять, каково это выигрывать трофей с "Манчестер Юнайтед". Это важно для тренера и важно для игроков, потому что пока мы были очень хороши, и если нам удастся финишировать с трофеем, это будет не идеальный, но очень хороший год для нас".



"Хорошее окончание этого сезона будет хорошим стартом следующего сезона", — цитирует Фернандеша ESPN.