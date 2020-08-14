Фернандеш: "Победа в Лиге Европы важна для следующего сезона"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш объяснил, почему его команде важно выиграть Лигу Европы.

Уже в воскресенье "Юнайтед" поспорит в Кельне с "Севильей" за выход в финал Лиги Европы.

С местом в топ-4 Премьер-Лиги и трофеем Лиги Европы Фернандеш все равно не сможет назвать этот сезон идеальным, но убежден, что вкус больших побед пробудит в "Юнайтед" аппетит.

"Премьер-Лига — один из трофеев, которые мы хотим выиграть, и я думаю, победа в Лиге Европы помогла бы нам сформировать характер команды, которая выигрывает трофеи и сражается с топ-клубами. Если нам удастся выиграть Лигу Европы, это будет важно для следующего сезона".

"Нам так важно сделать это, потому каждый игрок должен понять, каково это выигрывать трофей с "Манчестер Юнайтед". Это важно для тренера и важно для игроков, потому что пока мы были очень хороши, и если нам удастся финишировать с трофеем, это будет не идеальный, но очень хороший год для нас".

"Хорошее окончание этого сезона будет хорошим стартом следующего сезона", — цитирует Фернандеша ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 11:00

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  1. stevens 14.08.2020 12:19 # stevens
    Бруну Сучандеш. Бруну Ныряндеш.

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  2. unclearness 14.08.2020 11:59 # unclearness
    Пенальдуно Симуляндеш

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  3. largo-winch 14.08.2020 11:42 # largo-winch
    Бруно Пенальдеш. Исправьте

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  4. slava-man-utd 14.08.2020 11:25 # slava-man-utd
    Бруно король, скоро вся апл будет трепещать, а у пользователей фапла будут гореть пердаки

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  5. januzaj00 14.08.2020 11:19 # januzaj00
    Топчик. Верим в Фернандеша

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  6. stretfordend 14.08.2020 11:12 # stretfordend
    Бруну хорош, потрясающая самоотдача и желание победить

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