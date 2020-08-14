Дэвид объяснил, почему отверг интерес из Премьер-Лиги
Нападающий Джонатан Дэвид объяснил, почему он отказал клубам Премьер-Лиги и перешел в "Лилль".
Забив 30 голов в 60 матчах чемпионата Бельгии за два последних сезона, на текущей неделе Дэвид завершил свой переход в "Лилль" за 27 миллионов фунтов.
Интерес к Джонатану существовал и из Премьер-Лиги. За 20-летним канадцем следил "Арсенал", а также его сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Лидс".
Этот выбор дался Дэвиду легко, ведь в "Лилле" он становится заменой проданному в "Наполи" Виктору Осимхену.
"Каждый знает, что Премьер-Лига — это лига высокого уровня. Но мой выбор был прежде всего продиктован необходимостью регулярно играть".
"Я довольно рано сделал свой выбор. Но я понимал, что двум клубам нужно время, чтобы окончательно договориться между собой".
"Гент" хотел сохранить меня еще на сезон, но я сделал свой выбор, и они отнеслись к этому с уважением", — цитирует Дэвида Goal.
14.08.2020 10:00
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За 30-летним канадцем
Источник: http://fapl.ru/posts/80288/?c=1
постерел за время трансфера лет на 10
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