Дэвид объяснил, почему отверг интерес из Премьер-Лиги

Джонатан Дэвид Нападающий Джонатан Дэвид объяснил, почему он отказал клубам Премьер-Лиги и перешел в "Лилль".

Забив 30 голов в 60 матчах чемпионата Бельгии за два последних сезона, на текущей неделе Дэвид завершил свой переход в "Лилль" за 27 миллионов фунтов.

Интерес к Джонатану существовал и из Премьер-Лиги. За 20-летним канадцем следил "Арсенал", а также его сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Лидс".

Этот выбор дался Дэвиду легко, ведь в "Лилле" он становится заменой проданному в "Наполи" Виктору Осимхену.

"Каждый знает, что Премьер-Лига — это лига высокого уровня. Но мой выбор был прежде всего продиктован необходимостью регулярно играть".

"Я довольно рано сделал свой выбор. Но я понимал, что двум клубам нужно время, чтобы окончательно договориться между собой".

"Гент" хотел сохранить меня еще на сезон, но я сделал свой выбор, и они отнеслись к этому с уважением", — цитирует Дэвида Goal.


Метки Гент, Дэвид, Лилль

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 10:00

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  1. lfcynwa 14.08.2020 10:08 # lfcynwa
    За 30-летним канадцем

    Источник: http://fapl.ru/posts/80288/?c=1

    постерел за время трансфера лет на 10

    (ответить)

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