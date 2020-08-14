Дэвид объяснил, почему отверг интерес из Премьер-Лиги

Нападающий Джонатан Дэвид объяснил, почему он отказал клубам Премьер-Лиги и перешел в "Лилль".

Забив 30 голов в 60 матчах чемпионата Бельгии за два последних сезона, на текущей неделе Дэвид завершил свой переход в "Лилль" за 27 миллионов фунтов.



Интерес к Джонатану существовал и из Премьер-Лиги. За 20-летним канадцем следил "Арсенал", а также его сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Лидс".



Этот выбор дался Дэвиду легко, ведь в "Лилле" он становится заменой проданному в "Наполи" Виктору Осимхену.



"Каждый знает, что Премьер-Лига — это лига высокого уровня. Но мой выбор был прежде всего продиктован необходимостью регулярно играть".



"Я довольно рано сделал свой выбор. Но я понимал, что двум клубам нужно время, чтобы окончательно договориться между собой".



"Гент" хотел сохранить меня еще на сезон, но я сделал свой выбор, и они отнеслись к этому с уважением", — цитирует Дэвида Goal.