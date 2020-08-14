"Юнайтед" будет еще сложнее купить Санчо следующим летом

"Манчестер Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией минимум двух других клубов, если решит отложить покупку вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо на следующее лето.

На текущей неделе боссы клуба из Дортмунда дали ясно понять, что больше не ожидают продажи Санчо в это трансферное окно.



"Мы — вестфальцы. В понедельник Цорк уже все объяснил. Для вестфальца точно значит точно. Джейдон будет играть за нас в сезоне 2020/21. Здесь нет места для иных трактовок", — сообщил генеральный директор "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке RTL в четверг.



Таким образом, "красные дьяволы" так и не решились выложить 108 миллионов фунтов, которые "Боруссия" запросила за 20-летнего игрока сборной Англии.



Однако следующим летом заполучить Санчо будет еще сложнее. К тому времени футбольная экономика должна прийти в норму, а значит Джейдон не будет стоит дешевле.



Кроме того, утверждает Daily Mirror, следующим летом за экс-вингера "Манчестер Сити" будут готовы побороться "Реал" и "Барселона", тогда как в это окно "Юнайтед" — единственный реальный претендент на игрока.