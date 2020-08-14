32-летний Виллиан сможет заработать в "Арсенале" 35 млн. фунтов

Вингер Виллиан, переходящий в "Арсенал" свободным агентом, получит от лондонского клуба до 35 миллионов фунтов в следующие три года.

Напомним, Виллиан уже подтвердил свое расставание с "Челси", с которым он не смог договориться о продлении сотрудничества.



По информации Daily Mail, у 32-летнего бразильца уже есть принципиальная договоренность с "Арсеналом", и не позднее воскресенья этот трансфер будет подтвержден.



На "Эмирейтс" Виллиан подпишет трехлетний контракт. Базовая зарплата вингера будет ниже, чем в "Челси", но с учетом различных бонусов он сможет получать 220 тыс. фунтов в неделю.



По информации издания, "Арсенал" мог подтвердить подписание Виллиана раньше, но решил с этим подождать из-за негативного новостного фона ввиду увольнения 55 сотрудников.



Этот трехлетний контракт будет предусматривать опцию продления на четвертый год, поэтому Виллиан может заработать в "Арсенале" даже больше, чем 35 млн. фунтов.



"В "Челси" он бы и близко не получил таких денег. Бонус за переход отражает его статус свободного агента, и если он останется на весь срок, это будет отличная сделка для него", — цитирует свой источник издание.