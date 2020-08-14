32-летний Виллиан сможет заработать в "Арсенале" 35 млн. фунтов

Виллиан Вингер Виллиан, переходящий в "Арсенал" свободным агентом, получит от лондонского клуба до 35 миллионов фунтов в следующие три года.

Напомним, Виллиан уже подтвердил свое расставание с "Челси", с которым он не смог договориться о продлении сотрудничества.

По информации Daily Mail, у 32-летнего бразильца уже есть принципиальная договоренность с "Арсеналом", и не позднее воскресенья этот трансфер будет подтвержден.

На "Эмирейтс" Виллиан подпишет трехлетний контракт. Базовая зарплата вингера будет ниже, чем в "Челси", но с учетом различных бонусов он сможет получать 220 тыс. фунтов в неделю.

По информации издания, "Арсенал" мог подтвердить подписание Виллиана раньше, но решил с этим подождать из-за негативного новостного фона ввиду увольнения 55 сотрудников.

Этот трехлетний контракт будет предусматривать опцию продления на четвертый год, поэтому Виллиан может заработать в "Арсенале" даже больше, чем 35 млн. фунтов.

"В "Челси" он бы и близко не получил таких денег. Бонус за переход отражает его статус свободного агента, и если он останется на весь срок, это будет отличная сделка для него", — цитирует свой источник издание.


Метки Арсенал, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 14.08.2020 09:29 # j-silver
    норм подоит гейганнеров

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  2. muaxaxaxa 14.08.2020 09:11 # muaxaxaxa
    Виллман отличный игрок, но возраст для футбола большой, и зп очень неадекватная. Арсенал в своем стиле.

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  3. chelsea88 14.08.2020 09:05 # chelsea88
    Вуахахах))
    Этот ссаный гейклуб обонкротится скоро)
    Озил доит, Ауба доит, за Пепе ещё лет 11 платить, плюс Виллиан идёт доить)

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  4. iceteam 14.08.2020 08:47 # iceteam
    А ещё за Пепе расплачиваться, которого в кредит взяли)) ухахаха

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  5. meshuggah 14.08.2020 08:39 # meshuggah
    норм пенсы по очереди разваливают помойку гг шную

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  6. redwhitegun 14.08.2020 08:38 # redwhitegun
    Максимум 180 либо нахуй шел...

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  7. liverbro 14.08.2020 08:36 # liverbro
    Нихрена жирнющий контракт за 32-летнего! неадекватно

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  8. largo-winch 14.08.2020 08:34 # largo-winch
    Станет невидимым на поле и вне его, как Озиль

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  9. blueswin 14.08.2020 08:29 # blueswin
    слишком жирный контракт, не надо забывать что он не Агуэро

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  10. unclearness 14.08.2020 08:28 # unclearness
    Бредовая какая то и тупейшая новость
    Но для хуеглотателей типа чолче88 зайдет с утреца

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  11. quavo 14.08.2020 08:25 # quavo
    желтуха ебаная, откуда у этих днарей деньги?

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  12. kler 14.08.2020 08:14 # kler
    чёт арсенал на клуб из серии А становиться похож

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  13. scauzer11 14.08.2020 08:09 # scauzer11
    они что там ещё 55 работников ради этого уволят)

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  14. chr1s8rown 14.08.2020 08:04 # chr1s8rown
    Скупой 2 раза платит.

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