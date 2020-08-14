32-летний Виллиан сможет заработать в "Арсенале" 35 млн. фунтов
Вингер Виллиан, переходящий в "Арсенал" свободным агентом, получит от лондонского клуба до 35 миллионов фунтов в следующие три года.
Напомним, Виллиан уже подтвердил свое расставание с "Челси", с которым он не смог договориться о продлении сотрудничества.
По информации Daily Mail, у 32-летнего бразильца уже есть принципиальная договоренность с "Арсеналом", и не позднее воскресенья этот трансфер будет подтвержден.
На "Эмирейтс" Виллиан подпишет трехлетний контракт. Базовая зарплата вингера будет ниже, чем в "Челси", но с учетом различных бонусов он сможет получать 220 тыс. фунтов в неделю.
По информации издания, "Арсенал" мог подтвердить подписание Виллиана раньше, но решил с этим подождать из-за негативного новостного фона ввиду увольнения 55 сотрудников.
Этот трехлетний контракт будет предусматривать опцию продления на четвертый год, поэтому Виллиан может заработать в "Арсенале" даже больше, чем 35 млн. фунтов.
"В "Челси" он бы и близко не получил таких денег. Бонус за переход отражает его статус свободного агента, и если он останется на весь срок, это будет отличная сделка для него", — цитирует свой источник издание.
14.08.2020 08:00
Просмотров: 1344
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
норм подоит гейганнеров
(ответить)
Виллман отличный игрок, но возраст для футбола большой, и зп очень неадекватная. Арсенал в своем стиле.
(ответить)
Вуахахах))
Этот ссаный гейклуб обонкротится скоро)
Озил доит, Ауба доит, за Пепе ещё лет 11 платить, плюс Виллиан идёт доить)
(ответить)
А ещё за Пепе расплачиваться, которого в кредит взяли)) ухахаха
(ответить)
норм пенсы по очереди разваливают помойку гг шную
(ответить)
Максимум 180 либо нахуй шел...
(ответить)
Нихрена жирнющий контракт за 32-летнего! неадекватно
(ответить)
Станет невидимым на поле и вне его, как Озиль
(ответить)
слишком жирный контракт, не надо забывать что он не Агуэро
(ответить)
Бредовая какая то и тупейшая новость
Но для хуеглотателей типа чолче88 зайдет с утреца
(ответить)
желтуха ебаная, откуда у этих днарей деньги?
(ответить)
чёт арсенал на клуб из серии А становиться похож
(ответить)
они что там ещё 55 работников ради этого уволят)
(ответить)
Скупой 2 раза платит.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий