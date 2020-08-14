Джурабчан: "Мислинтат несколько раз облажался"

Агент Киа Джурабчан обрушился с критикой на бывшего руководителя скаутской службы "Арсенала" Свента Мислинтата.

Мислинтат прибыл в лондонский клуб в ноябре 2017 и до своего ухода в феврале 2019 успел подписать Пьер-Эмерика Обмеянга, Бернда Лено, Лукаса Торрейру, Генриха Мхитаряна, Маттео Гендузи, Константиноса Мавропаноса, Штефана Лихтштайнера и Сократиса Папастатопулоса.



Как раз после расставания с Мислинтатом "канониры" решили делать ставку не на скаутское чутье, а на связи агентов — вроде Джурабчана. По мнению Киа, Свен провалился в Северном Лондоне.



"Люди забывают о парне, который был здесь раньше. О Свене. Он несколько раз — мне не нравится это слово, но я скажу — облажался с игроками, которых он приводил за очень, очень большие суммы", — сообщил Джурабчан talkSPORT.