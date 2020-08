Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" готов побороться за Бена Чилуэлла. "Манчестер Сити" предложит 40 миллионов фунтов за Харри Уинкса. "Вест Хэм" определился с ценой за Деклана Райса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Левый защитник "Челси" Эмерсон Палмери согласовал условия личного контракта с "Интером". (Calciomercato)



"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Челси" за левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, но не собирается платить запрашиваемые 80 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



"Юнайтед" сделал запрос насчет вингера "Реала" Винисиуса Жуниора. (Defensa Central)



"Юнайтед" возобновил интерес к вингеру "Барселоны" Ансу Фати, отчаявшись заполучить Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии". (Sport)



ПСЖ установил контакт с нападающим "Юнайтед" Одионом Игало. (Daily Express)



Крис Смоллинг согласен на понижение зарплаты ради возвращения в Серию А, но "Юнайтед" хочет 20 млн. фунтов за 30-летнего защитника. (The Sun)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" могут получить второй шанс приобрести нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" собирается предложить 40 млн. фунтов за полузащитника "Тоттенхэма" Харри Уинкса. (The Sun)



Принадлежащий "Барселоне" полузащитник Филиппе Коутиньо недавно побывал на тренировочной базе "Арсенала" и подписался на нескольких игроков команды Микеля Артеты в социальных сетях. (Daily Express)



"Ювентус" составит конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за полузащитника "Атлетико" Томаса Партея. (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Ромы" Амаду Диавара нужен "Арсеналу". (The Telegraph)



"Вест Хэм" хочет более 80 млн. фунтов за полузащитника Деклана Райса. (The Times)



"Эвертон", "Фулхэм" и "Шеффилд Юнайтед" поспорят за левого защитника "Уигана" Энтони Робинсона. (Sky Sports)



"Эвертон" продолжает переговоры по полузащитнику "Наполи" Аллану. (Il Mattino)



"Стоук" понизил цену за голкипера Джека Батленда до 8-10 млн. фунтов. (Sky Sports)



Экс-защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген подпишет трехлетний контракт с "Бенфикой". (Sky Sports)



Другое



Главный тренер "Фулхэма" Скотт Паркер будет награжден новым контрактом с бонусом за сохранение клуба в Премьер-Лиге в следующем сезоне. (Daily Mail)



Бывший наставник "Чарльтона" Крис Пауэлл будет курировать развитие команд "Тоттенхэма" от U-17 до U-23. (Evening Standard)



Защитник "Арсенала" Пабло Мари планирует вернуться в строй в сентябре. (Evening Standard)



Документальный фильм от Amazon Prime про "Тоттенхэм" выйдет в свет 31 августа. (Daily Mail)