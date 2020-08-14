Озил не понимает отношение к нему Артеты в концовке сезона

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил заявил, что не может объяснить изменившееся отношение к нему со стороны главного тренера Микеля Артеты.

Озил был восстановлен в качестве основного игрока "Арсенала" после назначения Артеты в декабре, но затем случилась коронавирусная пауза, после которой Месут не сыграл ни минуты.



По мнению Озила, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, у Артеты не было объективных футбольных причин, чтобы полностью его игнорировать в концовке сезона.



"Будучи игроком, иногда у тебя бывают плохие дни, и ты не можешь быть всегда счастлив, особенно когда не играешь".



"Когда ты знаешь, насколько ты хорош, и при этом ты знаешь, что тебя не будут ставить в состав, сложно быть на 100 процентов порядке. Конечно, ты можешь расстроиться".



"Футбол — это моя профессия, и я люблю свое дело. Я люблю быть на поле, играть матчи, проявлять себя перед людьми, помогать клубу и своей команде".



"Я полностью уважаю решения тренера, но я верю, что эти решения нужно принимать в основном по происходящему на футбольном поле".



"После возобновления сезона у меня не было возможности показать, на что я способен".



"Ты не играешь 10 матчей подряд, если находишься в плохой форме, если ты недостаточно хорош, если твое поведение оставляет желать лучшего. Сыграй я плохо те матчи, я бы с пониманием отнесся к тому, что пропустил остаток сезона, но здесь не тот случай", — сообщил Озил The Athletic.