Бербатов опасается, что Лукаку, Санчес и Янг захотят отомстить МЮ

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов опасается, что "красные дьяволы" столкнутся с местью своих бывших игроков, если выйдут в финал Лиги Европы на "Интер".

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" и "Севилья" поспорят за выход в финал Лиги Европы. А другой финалист определится в противостоянии "Интера" и "Шахтера".



Таким образом, в финале "Юнайтед" может столкнуться с Ромелу Лукаку, Алексисом Санчесом и Эшли Янгом, которые еще в прошлом сезон выступали за "дьяволов", и Бербатов видит в этом проблему.



"Лукаку был бы счастлив возможности наколотить несколько голов против команды, которая его отпустила. Лукаку много критиковали в Манчестере, и он поступил правильно, что ушел. Посмотрите на него сейчас — он великолепен в "Интере".



"Лукаку вызывает у меня беспокойство, потому что он забил 23 гола за "Интер" в этом сезоне, и это замечательное достижение".



"Я всегда говорил, что мне он нравится как игрок, и если ему давать шансы, он будет забивать. Он очень быстр, очень силен, и в понедельник он забил захватывающий гол ("Байеру"). Он является их главной угрозой, независимо от соперника".



"Интер" также обладает Алексисом Санчесом и Эшли Янгом, которые очень хорошо знают "Юнайтед". Если они сыграют против "Юнайтед" в финале, эти игроки захотят отомстить и показать, что "Юнайтед" ошибся, отпустив их", — сообщил Бербатов Betfair.