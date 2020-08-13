Торрес выбрал "Сити" из-за лучшего тренера в мире

Вингер Ферран Торрес уверен, что в "Манчестер Сити" будет работать с лучшим тренером в мире.

20-летний Торрес стал первым приобретением "Сити" в это трансферное окно. Клуб с "Этихад" заплатил "Валенсии" 21 миллион фунтов за Феррана, но в будущем компенсация может вырасти до 31 млн. фунтов.



Торрес счастлив, что будет работать со своим соотечественником Хосепом Гвардиолой, и считает, что хорошо подходит для английского футбола.



"Его персона (Гвардиолы) имела определяющее значение, потому что он один из лучших тренеров в мире — или лучший, как я бы сказал. На данной стадии моей карьеры он способен заставить меня играть в свой лучший футбол".



"Я бы сказал, что во мне больше силы, чем скорости. Также я выполняю хорошие подачи с фланга, но прежде всего я бы выделил свою мощь и силу".



"Правда в том, что в английском футболе больше физической борьбы, чем в Испании, но я чувствую, что готов, и мне не терпится начать", — сообщил Торрес City TV.