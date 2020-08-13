"Боруссия" выступила с новым заявлением насчет Санчо

Дортмундская "Боруссия" выступила с новым заявлением насчет будущего вингера Джейдона Санчо.

Санчо является целью номер один для "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, однако на "Олд Траффорд" считают установленную за Джейдона цену в 108 миллионов фунтов оторванной от реальности.



Ранее на текущей неделе спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк уже сообщил, что его клуб строит планы на будущее, рассчитывая на Санчо.



А сейчас руководитель отдела лицензирования "Боруссии" Себастьян Кель выступил еще более категорично, дав понять, что 20-летний игрок сборной Англии точно останется в Дортмунде.



"Важно внести ясность в эту ситуацию. Конечно, мы осознаем привлекательность Джейдона для других клубов, но также мы осознаем его важность для нас".



"Этот игрок может делать разницу в каждом матче. Он выдающимся образом провел последний сезон, забив 17 голов и отдав 17 результативных передач (только в Бундеслиге)".



"Он придает нашей команде нечто дополнительное, и мы очень рады, что он остается, как об этом и сказали его партнеры по команде на днях", — сообщил Кель SID.