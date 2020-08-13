"Боруссия" выступила с новым заявлением насчет Санчо
Дортмундская "Боруссия" выступила с новым заявлением насчет будущего вингера Джейдона Санчо.
Санчо является целью номер один для "Манчестер Юнайтед" на летнее трансферное окно, однако на "Олд Траффорд" считают установленную за Джейдона цену в 108 миллионов фунтов оторванной от реальности.
Ранее на текущей неделе спортивный директор "Боруссии" Михаэль Цорк уже сообщил, что его клуб строит планы на будущее, рассчитывая на Санчо.
А сейчас руководитель отдела лицензирования "Боруссии" Себастьян Кель выступил еще более категорично, дав понять, что 20-летний игрок сборной Англии точно останется в Дортмунде.
"Важно внести ясность в эту ситуацию. Конечно, мы осознаем привлекательность Джейдона для других клубов, но также мы осознаем его важность для нас".
"Этот игрок может делать разницу в каждом матче. Он выдающимся образом провел последний сезон, забив 17 голов и отдав 17 результативных передач (только в Бундеслиге)".
"Он придает нашей команде нечто дополнительное, и мы очень рады, что он остается, как об этом и сказали его партнеры по команде на днях", — сообщил Кель SID.
13.08.2020 21:00
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да срать на него раз сам не предпринимает попытки подтолкнуть клуб к его продаже .
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