"Байер" отпустит Хаверца "при определенных условиях"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер подтвердил, что его клуб отпустит атакующего полузащитника Кая Хаверца "при определенных условиях".

Вот уже несколько месяцев Хаверца сватают в "Челси", однако боссы "Байера" раз за разом говорили, что сосредоточены на концовке сезона.



Поражением 2:1 от "Интера" в четвертьфинале Лиги Европы в минувший понедельник "Байер" завершил свой сезон, и теперь настало время уладить вопрос с будущим Кая — но "Челси" не спешит со своим предложением.



"Пока решение не принято. Я бы хотел повториться, подчеркнув, что мы говорим об удивительном игроке".



"В его ситуации ничего нового. У нас есть четкая и взаимная договоренность с ним и его представителями, что он сможет уйти только при определенных условиях".



"Иначе он останется", — сообщил Феллер Kicker.