"Байер" отпустит Хаверца "при определенных условиях"
Спортивный директор "Байера" Руди Феллер подтвердил, что его клуб отпустит атакующего полузащитника Кая Хаверца "при определенных условиях".
Вот уже несколько месяцев Хаверца сватают в "Челси", однако боссы "Байера" раз за разом говорили, что сосредоточены на концовке сезона.
Поражением 2:1 от "Интера" в четвертьфинале Лиги Европы в минувший понедельник "Байер" завершил свой сезон, и теперь настало время уладить вопрос с будущим Кая — но "Челси" не спешит со своим предложением.
"Пока решение не принято. Я бы хотел повториться, подчеркнув, что мы говорим об удивительном игроке".
"В его ситуации ничего нового. У нас есть четкая и взаимная договоренность с ним и его представителями, что он сможет уйти только при определенных условиях".
"Иначе он останется", — сообщил Феллер Kicker.
13.08.2020 20:00
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