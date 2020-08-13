"Ливерпуль" вступил в переговоры с "Баварией" по Алькантаре

Тиаго Алькантара "Ливерпуль" установил официальный контакт с "Баварией" насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары.

Вот уже несколько недель известно, что Алькантара не будет продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией", и все это время пресса упорно отправляет Тиаго в "Ливерпуль".

А сейчас, утверждает Bild, "красные" сделали шаг к своему второму приобретению в это трансферное окно после левого защитника Костаса Цимикаса.

По информации немецкого издания, чемпионы Премьер-Лиги и Бундеслиги установили контакт по официальным каналам и принялись обсуждать условия сделки.

Предполагается, что в переговорах с самим Алькантарой проблем у "Ливерпуля" не возникнет. 29-летний испанец отчаянно хочет попробовать себя в Премьер-Лиге и поработать с Юргеном Клоппом, поэтому денежный вопрос для него вторичен.



Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 19:00

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  1. lfcynwa 13.08.2020 19:18 # lfcynwa
    ХОСПАДЕ ПУСТЬ ПОЛУЧИТСЯ ВСЕ

    был рил толк от руководства что подписывать будут либо игрочил которые выйдут на пик в пульке либо тех, кто сможет усилить #здесьисейчас

    И вот с #здесьисейчас как-то не особо задалось. Тьяго, по идее, должен быть первым

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  2. tigerpool 13.08.2020 19:16 # tigerpool
    Вернер как бы уже почти перешел, а Фекир и вовсе давал вью клубному каналу, как он мечтал с детства выступать за Ливерпуль. Так что официально вступил в переговоры не о чем еще не говорит

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  3. chr1s8rown 13.08.2020 19:05 # chr1s8rown
    Нахуй

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  4. gucuneinan 13.08.2020 19:05 # gucuneinan
    Сезон можно не начинать.

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