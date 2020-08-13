"Ливерпуль" вступил в переговоры с "Баварией" по Алькантаре

"Ливерпуль" установил официальный контакт с "Баварией" насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары.

Вот уже несколько недель известно, что Алькантара не будет продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией", и все это время пресса упорно отправляет Тиаго в "Ливерпуль".



А сейчас, утверждает Bild, "красные" сделали шаг к своему второму приобретению в это трансферное окно после левого защитника Костаса Цимикаса.



По информации немецкого издания, чемпионы Премьер-Лиги и Бундеслиги установили контакт по официальным каналам и принялись обсуждать условия сделки.



Предполагается, что в переговорах с самим Алькантарой проблем у "Ливерпуля" не возникнет. 29-летний испанец отчаянно хочет попробовать себя в Премьер-Лиге и поработать с Юргеном Клоппом, поэтому денежный вопрос для него вторичен.