Джурабчан рассказал о будущем Виллиана и Коутиньо

Агент Киа Джурабчан прокомментировал будущее своих клиентов Виллиана и Филиппе Коутиньо.

Ранее в этом месяце Виллиан подтвердил свое расставание с "Челси". По слухам, бразильскому вингеру был предложен трехлетний контракт в "Арсенале", но официального подтверждения этому нет до сих пор.



Джурабчан не говорит, перейдет ли Виллиан в "Арсенал", однако эта интрига продержится недолго — Sky Sports предполагает, что 31-летний вингер обретет новый клуб к субботе.



"Он свободный игрок. Он провел великолепные семь лет в "Челси", поиграл у различных тренеров, завоевал ряд трофеев, и у него великолепные отношения с Фрэнком Лэмпардом — он очень его уважал".



"Но я думаю, этот цикл подошел к моменту, когда это хороший момент, чтобы уйти. Пока что я не могу сказать, куда он отправится, но "Арсенал" определенно является одним из претендентов".



"Однако вам не придется ждать долго, прежде чем мы объявим о его выборе. Мы знаем, куда он отправится, поэтому ожидание не будет долгим", — сообщил Джурабан talkSPORT.



С переходом в "Арсенал" связывают и Коутиньо, однако эти слухи Джурабчан опровергает и допускает, что Филиппе получит второй шанс в "Барселоне" после возвращения из аренды в "Баварии".



"Думаю, после завершения розыгрыша Лиги Чемпионов мы сядем с ним и поговорим. Пока что мы толком не обсуждали его будущее. Может быть так, что его конечным пунктом будет "Барселона".



"Он любит Премьер-Лигу, он хочет выступать в Премьер-Лиге, но финансы и ситуация с COVID играют большую роль, потому что мы говорим о большом игрок с большими цифрами", — добавил Джурабчан.