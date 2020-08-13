Облак определится со своим будущим по завершении сезона

Голкипер "Атлетико" Ян Облак сообщил, что пересмотрит свои планы на будущее по завершении сезона.

Согласно слухам, Облак является целью номер один для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на замену Кепе Аррисабалаге.



В данный момент "Атлетико" исключает продажу своего стража ворот, чей контракт предусматривает отступные в 110 миллионов фунтов.



Сам же Облак сосредоточен на выступлении в Лиге Чемпионов — уже сегодня "Атлетико" поспорит с "РБ Лейпциг" за выход в полуфинал.



"Я оценю ситуацию, когда завершится последний матч сезона. Надеюсь, мы сыграем еще три матча. После у нас будет время, чтобы обо всем поговорить. Но сперва — "Лейпциг". Я в предвкушении этого матча", — сообщил Облак AS.