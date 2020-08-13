Облак определится со своим будущим по завершении сезона

Ян Облак Голкипер "Атлетико" Ян Облак сообщил, что пересмотрит свои планы на будущее по завершении сезона.

Согласно слухам, Облак является целью номер один для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на замену Кепе Аррисабалаге.

В данный момент "Атлетико" исключает продажу своего стража ворот, чей контракт предусматривает отступные в 110 миллионов фунтов.

Сам же Облак сосредоточен на выступлении в Лиге Чемпионов — уже сегодня "Атлетико" поспорит с "РБ Лейпциг" за выход в полуфинал.

"Я оценю ситуацию, когда завершится последний матч сезона. Надеюсь, мы сыграем еще три матча. После у нас будет время, чтобы обо всем поговорить. Но сперва — "Лейпциг". Я в предвкушении этого матча", — сообщил Облак AS.


Метки Атлетико, Облак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 17:00

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  1. iceteam 13.08.2020 17:45 # iceteam
    Конкретно тут пригорит у всех обитателей ФАПЛА))

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  2. ganinilyha 13.08.2020 17:43 # ganinilyha
    Потопить за котлетов чтоль, чтоб он успокоился и к нам перешёл

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  3. mancunia-planet 13.08.2020 17:36 # mancunia-planet
    Хоть бы не перешёл к этим мешками аааа! Бл нахуй

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  4. gormartin 13.08.2020 17:05 # gormartin
    лучше перешел бы куда нибудь в Монголию чем в помойку

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  5. chelsealondon 13.08.2020 17:03 # chelsealondon
    Явно скорей хочет перейти в Челси...

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