"Вест Хэм" избавился от Аети

Альбиан Аети Провалившийся в "Вест Хэме" нападающий Альбиан Аети был продан в "Селтик" за 5 миллионов фунтов.

Ярко проявив себя в "Базеле", прошлым летом Аети заслужил приглашение в "Вест Хэм" на зарплату в 60 тыс. фунтов в неделю. Тот трансфер обошелся лондонскому клубу в 8 млн. фунтов.

Однако за "молотобойцев" Альбиан не забил ни одного гола и лишь 12 раз выходил на поле. Поэтому с открытием трансферного окна главный тренер Дэвид Мойес поспешил избавиться от балласта.

Сегодня 23-летний швейцарец завершил переход в "Селтик", заключив с чемпионами Шотландии контракт до 2024 года и получив престижный 10-й номер.


Метки Аети, Вест Хэм, Селтик, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 16:15

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Последние комментарии:




  1. redman31 13.08.2020 17:34 # redman31
    Теперь у Вест Хэма освободилось место для плеймейкера мирового уровня Лингардиньо

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  2. suddenly 13.08.2020 16:20 # suddenly
    Вест Хэм избавился от йети

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