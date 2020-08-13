"Вест Хэм" избавился от Аети

Провалившийся в "Вест Хэме" нападающий Альбиан Аети был продан в "Селтик" за 5 миллионов фунтов.

Ярко проявив себя в "Базеле", прошлым летом Аети заслужил приглашение в "Вест Хэм" на зарплату в 60 тыс. фунтов в неделю. Тот трансфер обошелся лондонскому клубу в 8 млн. фунтов.



Однако за "молотобойцев" Альбиан не забил ни одного гола и лишь 12 раз выходил на поле. Поэтому с открытием трансферного окна главный тренер Дэвид Мойес поспешил избавиться от балласта.



Сегодня 23-летний швейцарец завершил переход в "Селтик", заключив с чемпионами Шотландии контракт до 2024 года и получив престижный 10-й номер.