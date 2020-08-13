21 августа будет опубликовано расписание на сезон 2020/21

Премьер-Лига и Футбольная Лига пообещали 21 августа опубликовать расписание на сезон 2020/21.

Напомним, следующий сезон Премьер-Лиги стартует 12 сентября и завершится 23 мая. Все участники высшего дивизиона уже определились, поэтому на следующей неделе будет представлен предварительный график матчей.



Аналогичным образом 12 сентября берут старт и Чемпионшип, Лига Один, Лига Два. Правда, регулярный сезон в трех дивизионах Футбольной Лиги завершится 8-9 мая. Финалы плей-офф назначены на 29-31 мая.



Также сегодня FA объявила, что в следующем сезоне ни в Кубке Англии, ни в Кубке Лиги не будет переигровок. Двухматчевые противостояния в полуфинале Кубка Лиги станут одноматчевыми.



Кроме того, призовые в Кубке Англии сократятся в два раза из-за эффекта от пандемии коронавируса.