Анчелотти может отказаться от Пикфорда

Джордан Пикфорд и Карло Анчелотти Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти может купить нового голкипера на замену Джордану Пикфорду.

Пикфорд присоединился к "Эвертону" из "Сандерленда" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов в 2017 году, став на тот момент самым дорогим британским голкипером.

Поначалу Джордан оправдывал выданные ему авансы, стал первым номером сборной Англии, с которой достиг полуфинала Чемпионата Мира 2018 года в России.

Однако в этом сезоне прогресс Пикфорда обратился вспять. Джордан совершил ряд результативных ошибок, и теперь Анчелотти сомневается, что "ириски" смогут пробиться в еврокубки с таким ненадежным стражем ворот.

Перед Анчелотти поставлена задача финишировать в топ-6 Премьер-Лиги в следующем сезоне, и для достижения этой цели Карло может попросить купить ему замену для 26-летнего Пикфорда, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале.


Метки Анчелотти, Пикфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. mendieta 13.08.2020 15:05 # mendieta
    Какой обмен на Кепу?Это единственная днина в АПЛ, которая еще хуже, так еще и ниже ростом

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  2. slavik92 13.08.2020 15:00 # slavik92
    Обмен на кепу)

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