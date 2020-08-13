Анчелотти может отказаться от Пикфорда

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти может купить нового голкипера на замену Джордану Пикфорду.

Пикфорд присоединился к "Эвертону" из "Сандерленда" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов в 2017 году, став на тот момент самым дорогим британским голкипером.



Поначалу Джордан оправдывал выданные ему авансы, стал первым номером сборной Англии, с которой достиг полуфинала Чемпионата Мира 2018 года в России.



Однако в этом сезоне прогресс Пикфорда обратился вспять. Джордан совершил ряд результативных ошибок, и теперь Анчелотти сомневается, что "ириски" смогут пробиться в еврокубки с таким ненадежным стражем ворот.



Перед Анчелотти поставлена задача финишировать в топ-6 Премьер-Лиги в следующем сезоне, и для достижения этой цели Карло может попросить купить ему замену для 26-летнего Пикфорда, утверждает Daily Star в эксклюзивном материале.