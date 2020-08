Сон признан автором лучшего гола Премьер-Лиги в сезоне 2019/20

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин был признан автором лучшего гола в сезоне Премьер-Лиги 2019/20.

Напомним, на прошлой неделе Премьер-Лига опубликовала шорт-лист из девяти самых зрелищных голов, предоставив болельщикам возможность для голосования.



Сложив голоса фанатов с мнением панели экспертов, Премьер-Лига присудила награду Сону за его сольный проход в матче против "Бернли" 7 декабря.



Подхватив мяч на своей половине поля, 28-летний южнокореец преодолел дистанцию в 71.4 метра всего за 11 секунд, попутно обыграв добрую половину команды соперника.



Кстати, 71.4 метра — это вторая самая большая дистанция в истории Премьер-Лиги, которую преодолел игрок перед тем, как забить. Рекорд же был установлен вингером "Кристал Пэлас" Андросом Таунсендом в сезоне 2016/17.



"Как только я получил мяч, я попытался найти адресата для паса, но мне слегка не повезло. Я продвинулся вперед, а отдать было некому. Я попытался нанести хороший удар, потому что это была очень быстрая атака. Я был очень сосредоточен на ударе. То было удивительное ощущение", — сообщил Сон.





"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj