Сон признан автором лучшего гола Премьер-Лиги в сезоне 2019/20

Сон Хен Мин Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин был признан автором лучшего гола в сезоне Премьер-Лиги 2019/20.

Напомним, на прошлой неделе Премьер-Лига опубликовала шорт-лист из девяти самых зрелищных голов, предоставив болельщикам возможность для голосования.

Сложив голоса фанатов с мнением панели экспертов, Премьер-Лига присудила награду Сону за его сольный проход в матче против "Бернли" 7 декабря.

Подхватив мяч на своей половине поля, 28-летний южнокореец преодолел дистанцию в 71.4 метра всего за 11 секунд, попутно обыграв добрую половину команды соперника.

Кстати, 71.4 метра — это вторая самая большая дистанция в истории Премьер-Лиги, которую преодолел игрок перед тем, как забить. Рекорд же был установлен вингером "Кристал Пэлас" Андросом Таунсендом в сезоне 2016/17.

"Как только я получил мяч, я попытался найти адресата для паса, но мне слегка не повезло. Я продвинулся вперед, а отдать было некому. Я попытался нанести хороший удар, потому что это была очень быстрая атака. Я был очень сосредоточен на ударе. То было удивительное ощущение", — сообщил Сон.


Метки видео, награды, Премьер-Лига, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 930

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  1. j-silver 13.08.2020 14:05 # j-silver
    кек, всю команду на бутылку посадил. внатуре четко

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  2. jurgenklopp1892 13.08.2020 13:46 # jurgenklopp1892
    По делу!!! Молодец казашка.

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  3. chr1s8rown 13.08.2020 13:24 # chr1s8rown
    Справедливо. Не согласятся только гЛуПенсы

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  4. ermek-kz 13.08.2020 13:19 # ermek-kz
    абсолютно достойная награда, Сонни как на мотоцикле обогнал всех и забил гол

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  5. meshuggah 13.08.2020 13:11 # meshuggah
    во времена Азара такие голы пачками раскладывал и это было нормой, совсем обднищала лига

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  6. dallaslp 13.08.2020 13:09 # dallaslp
    а вот и очередные трофеи

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