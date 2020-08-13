Таунсенд: "Заха должен играть в Лиге Чемпионов"

Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд считает, что Уилфрид Заха заслуживает выступать за большой клуб из Лиги Чемпионов.

Не сумев заиграть в "Манчестер Юнайтед" и вернувшись на "Селхерст Парк", Заха подтвердил свою репутацию одного из лучших доморощенных игроков.



Одновременно Заха чувствует, что перерос "Пэлас", порываясь уйти на повышение еще прошлым летом. Таунсенду лишь остается надеяться, что гранды не уведут Уилфрида.



"Уилфрид Заха способен играть за самые лучшие команды в мире. Он самый талантливый игрок, с которым я когда-либо играл вместе, и он должен играть в Лиге Чемпионов".



"Я очень благодарен, что мы обладаем им в "Пэлас". Каждый в клубе благодарен, и если мы сможем сохранить его после закрытия этого окна, мы будем еще благодарнее!"



"Если так и будет, уверен, он погрузится в работу и проведет очередной замечательный сезон".



"Он заслуживает играть на высочайшем уровне, но пока он в "Пэлас" — а я надеюсь, так будет и после закрытия окна, — мы будем благодарны и довольны, что он есть у нас", — сообщил Таунсенд talkSPORT.