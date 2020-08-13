Бернарду Силва жаждет выиграть Лигу Чемпионов на родине

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что возможность выиграть Лигу Чемпионов в родном Лиссабоне дополнительно его мотивирует.

Одолев "Реал" по сумме двух матчей с общим счетом 4:2, "Сити" обеспечил себе поездку в столицу Португалии на мини-турнир, который определит победителя Лиги Чемпионов.



Уже в субботу "горожане" сыграют против "Лиона" в четвертьфинале, и Бернарду решительно настроен использовать этот уникальный шанс.



"Лига Чемпионов — единственное соревнование, которые до сих пор не покорилось нашему клубу. Большинство наших игроков, включая меня, пока не выигрывали Лигу Чемпионов".



"Конечно, победа в этом соревновании всегда является целью для игроков и для клуба".



"Это было бы нечто особенное. А для меня — еще больше, потому что трофей будет разыгран в моем родном городе, и это дополнительно мотивирует меня сражаться. Будет особенным выиграть Лигу Чемпионов в Лиссабоне".



"В каждом соревновании мы играем на победу и в каждом соревновании стараемся изо всех сил. И только Лигу Чемпионов мы пока не выигрывали".



"Это цель для клуба, фанатов, тренерского штаба, каждого. Если мы сможем сделать это в нынешнем году, мы испытаем большую гордость и впишем свои имена в историю клуба".



"Для меня удивительно оказаться в своем родном городе, вернувшись сюда в рамках столь важного соревнования. Я очень рад и предвкушаю матч".



"Мы отправились в Португалию в мой День рождения. Было замечательно провести вторую часть дня здесь, в своем родном городе", — цитирует Силву Sky Sports.