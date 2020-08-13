Фил Джонс получил извинения от Twitter
Социальная сеть Twitter принесла свои извинения защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу.
Во вторник официальный аккаунт британского подразделения Twitter опубликовал весьма неоднозначное сообщение.
"Назовите футболиста лучше, чем Фил Джонс", — гласила запись @TwitterUK.
Некоторые сочли это сообщение провокацией, а люди в комментариях принялись оскорблять и насмехаться над Джонсом, который последний раз выходил на поле еще в январе.
Как сообщает BBC, после жалобы "Юнайтед" социальная сеть удалила твит, а позже извинилась перед клубом и 28-летним игроком сборной Англии, чья затяжная черная полоса никак не прервется.
"Непросто быть мишенью оскорблений в Интернете", — признала социальная сеть, объяснив твит тестированием новой возможности ограничивать комментирование сообщений.
13.08.2020 09:00
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Последние комментарии:
за шо твитер извинился? за то шо джонс днина и тупой скам? дак твиттер то тут причем?
как они там любят извиняться за все, прям как гуф
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