"Брайтон" исключает продажу Бена Уайта
"Брайтон" сообщил другим клубам Премьер-Лиги, что защитник Бен Уайт не продается.
Сезон 2019/20 Уайт блестяще провел в "Лидсе" на правах аренды. Бен принял участие в 46 матчах во всех соревнованиях и помог команде Марсело Бьелсы выиграть Чемпионшип.
После повышения в классе "Лидс" сделал уже два предложения о покупке Уайта — в размере 18.5 и 22 миллионов фунтов — но оба раза "Брайтон" отвечал отказом.
Реагируя на слухи о то, что "белые" могут улучшить свое предложение до 30 млн. фунтов, "чайки" дали понять, что 22-летний англичанин, которого также сватали в "Ливерпуль" и "Челси", никуда не уйдет в это трансферное окно.
Как сообщает BBC, главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер рассчитывает на Уайта и собирается попробовать Бена в своей команде в новом сезоне.
13.08.2020 08:00
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оч хороший защ. Глянем как под него Поттер схему переделает. Продать сейчас есть глупость для чаек, если продолжит прибавлять, то это потенциально защ с ценником магира. Таких не отпускают.
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