"Брайтон" исключает продажу Бена Уайта

"Брайтон" сообщил другим клубам Премьер-Лиги, что защитник Бен Уайт не продается.

Сезон 2019/20 Уайт блестяще провел в "Лидсе" на правах аренды. Бен принял участие в 46 матчах во всех соревнованиях и помог команде Марсело Бьелсы выиграть Чемпионшип.



После повышения в классе "Лидс" сделал уже два предложения о покупке Уайта — в размере 18.5 и 22 миллионов фунтов — но оба раза "Брайтон" отвечал отказом.



Реагируя на слухи о то, что "белые" могут улучшить свое предложение до 30 млн. фунтов, "чайки" дали понять, что 22-летний англичанин, которого также сватали в "Ливерпуль" и "Челси", никуда не уйдет в это трансферное окно.



Как сообщает BBC, главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер рассчитывает на Уайта и собирается попробовать Бена в своей команде в новом сезоне.