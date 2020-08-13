"Брайтон" исключает продажу Бена Уайта

Бен Уайт "Брайтон" сообщил другим клубам Премьер-Лиги, что защитник Бен Уайт не продается.

Сезон 2019/20 Уайт блестяще провел в "Лидсе" на правах аренды. Бен принял участие в 46 матчах во всех соревнованиях и помог команде Марсело Бьелсы выиграть Чемпионшип.

После повышения в классе "Лидс" сделал уже два предложения о покупке Уайта — в размере 18.5 и 22 миллионов фунтов — но оба раза "Брайтон" отвечал отказом.

Реагируя на слухи о то, что "белые" могут улучшить свое предложение до 30 млн. фунтов, "чайки" дали понять, что 22-летний англичанин, которого также сватали в "Ливерпуль" и "Челси", никуда не уйдет в это трансферное окно.

Как сообщает BBC, главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер рассчитывает на Уайта и собирается попробовать Бена в своей команде в новом сезоне.


Метки Брайтон, Лидс, Уайт

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2020 08:00

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  1. lfcynwa 13.08.2020 08:29 # lfcynwa
    оч хороший защ. Глянем как под него Поттер схему переделает. Продать сейчас есть глупость для чаек, если продолжит прибавлять, то это потенциально защ с ценником магира. Таких не отпускают.

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