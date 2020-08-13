Сарр "был бы счастлив" играть за "Ливерпуль"

Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр признался, что он был бы счастлив выступать за "Ливерпуль".

В своем дебютном сезоне за "Уотфорд" Сарр забил пять голов в рамках Премьер-Лиги, но этого оказалось недостаточно, чтобы "шершни" избежали вылета.



Понижение в классе подталкивает "Уотфорд" к продаже ряда игроков, которых содержать в Чемпионшипе накладно, и оцениваемый в 40 миллионов фунтов Исмаила находится в их числе.



Одним из претендентов на Сарра называется "Ливерпуль", которому Исмаила дважды забил в феврале. 22-летнему сенегальцу очень нравится команда Юргена Клоппа, но он не берется предсказывать свое будущее.



"Лично мне очень больно от вылета "Уотфорда". Я не думал, что до этого дойдет. Я говорил себе, что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить выбывание в Чемпионшип. Мы старались изо всех сил, чтобы этого не случилось".



"В конце этого сезона я сказал себе, что провалил свою миссию. Я бы хотел помочь своей команде остаться в Премьер-Лиге. Это осечка. Я жалею, что так вышло".



"У меня по-прежнему есть контракт с "Уотфордом", еще на четыре года. Если "Уотфорд" хочет сохранить меня, я буду играть в Чемпионшипе. Мой уход зависит от них. Это абсолютно нормально для меня".



"У "Ливерпуля" отличная команда, и каждый был бы счастлив играть за них. Он выиграли Премьер-Лигу в этом году и Лигу Чемпионов в прошлом году. Однако в английской лиге есть и другие замечательные команды".



"Если честно, я пока не сделал выбор. Если мне суждено уйти, я просто надеюсь перейти в хорошую команду. В данный момент можно только гадать".



"Каждый стремится к чему-то большему. Возможно, если "Уотфорд" отпустит меня однажды, я смогу перейти в более сильную команду, где буду демонстрировать свой талант и выигрывать трофеи", — цитирует Сарра Liverpool Echo.