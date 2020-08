Светская хроника за четверг

Поль Погба объявил свой новый клуб. "Манчестер Сити" вступил в борьбу за Тиаго Алькантару. Арсен Венгер отказался возглавить "Барселону". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Валенсия" привлекла внимание клубов Премьер-Лиги, выставив на продажу всех своих игроков, за исключением одного. (Marca)



Вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, возможно, придется подать прошение о трансфере, чтобы перейти в "Манчестер Юнайтед". (The Sun)



"Юнайтед" проявляет интерес к защитнику "Лилля" Габриэлю Магаэльясу. (Evening Standard)



"Юнайтед" видит в полузащитнике "Аякса" Донни Ван де Беке альтернативу Джеку Грилишу из "Астон Виллы". (Evening Standard)



"Манчестер Сити" вступил в борьбу за полузащитника "Баварии" Тиаго Алькантару и предлагает больше денег, чем "Ливерпуль". (Bild)



"Лион" открыт к продаже полузащитника Уссема Ауара, который интересен "Сити", "Арсеналу" и "Ювентусу". (Daily Mail)



"Сити" готовится сделать предложение о покупке защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Gazzetta dello Sport)



"Наполи" будет готов продать Кулибали в "Сити", если подпишет Габриэля из "Лилля". (Manchester Evening News)



"Челси" требует 40 миллионов фунтов за полузащитника Тьемуэ Бакайоко. (ESPN)



"Милан" надеется только арендовать Бакайоко, тогда как "Челси" хочет продать. (The Guardian)



Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло предложит "Арсеналу" трех своих игроков на выбор — Гонсанло Игуаина, Дугласа Косту или Кристиана Ромеро — в качестве разменной монеты для сделки по переезду нападающего "канониров" Александра Лакасетта в Турин. (The Athletic)



"Арсенал" ведет борьбу за Жоэлсона Фернандеша из "Спортинга". 17-летнего нападающего прозвали "новым Криштиану Роналду". (Dail Mirror)



"Рома" готов обменять своего гвинейского полузащитника Амаду Диавара на Лукаса Торрейру из "Арсенала". (Gazzetta dello Sport)



"Реал" отклонил предложение "Арсенала" о продлении аренды полузащитника Дани Себальоса. (Onda Cero)



"Уотфорд" потребует более 40 млн. фунтов за вингера Исмаилу Сарра. (Evening Standard)



Экс-полузащитник "Бернли" Джефф Хендрик близок к переходу в "Ньюкасл". (Daily Mail)



"Бенфика" лидирует в борьбе за бывшего защитника "Тоттенхэма" Яна Вертонгена. (The Sun)



"Лестер" стал еще одним претендентом на вингера "Борнмута" Дэвида Брукса. (Leicester Mercury)



Другое



Арсен Венгер отклонил предложение сменить Кике Сетьена на тренерском мостике "Барселоны". (Le 10 Sport)



Экс-главный тренер "Маккаби Тель-Авив" Владимир Ивич близок к назначению в "Уотфорде". (Sky Sports)



"Вулверхэмптон" повысит зарплату своего главного тренера Нуну Эшпириту Санту до 5 млн. фунтов в год. (Daily Star)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба объявил о переходе в клуб Verdansk FC — в компьютерной игре Call of Duty. (Daily Mail)



Кайл Уолкер из "Сити" — единственный голкипер, не пропустивший от "Аталанты" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. (ESPN)



Голкипер "Арсенала" Бернд Лено женился. (The Sun)



Вингер "Кристал Пэлас" Андрос Таунсенд признался, что злоупотребляет фастфудом в межсезонье и обычно покупает себе два обеда, состоящего из бургера, картошки фри и газировки. (Daily Mail)