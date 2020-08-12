Санчо собирается стать лидером "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо дал понять, что не расстроится, если его переход в "Манчестер Юнайтед" не состоится.

Так и не дождавшись устраивающего предложения от "Юнайтед", "Боруссия" начала подготовку к новому сезону вместе с Санчо.



И хотя Санчо только 20 лет, он уже ощущает себя игроком с опытом, которым он готов делиться с молодежью вроде прибывшего из "Бирмингема" Джуда Беллингема. Джейдон собирается стать лидером "Боруссии" и, судя по его словам, не планирует никуда уходить.



"Я обожаю играть с этим парнями. Это особенная банда. У нас есть несколько игроков на подходе, и я с радостью нахожусь вместе с ними на поле и направляю их. Я и сам однажды был на их месте, играл с взрослыми игроками. Я рад за них".



"Я прибыл в клуб, когда мне было 17. Сейчас некоторым парням столько же лет. Так что я прошел через это, и я могу советовать им, что хорошо, а что нет. Надеюсь, я также смогу мотивировать их", — цитирует Санчо ESPN.