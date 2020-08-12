"Саутгемптон" объявил о покупке Салису

"Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника "Реал Вальядолид" Мохаммеда Салису. Сделка оценивается в10.9 млн. фунтов.

21-летний игрок сборной Ганы, принявший участие в 32 матчах за испанский клуб с учетом всех соревнований в сезоне 2019/20, заключил со "святыми" контракт до 2024 года.



Sky Sports уточняет, что клуб с "Сент-Мэри" давно интересовался Салису, но согласовать сделку в январе не смог.



"Это важное приобретение для нас. Мохаммед хорошо подходит для нашего профиля. Он молод, у него огромный потенциал, и у него есть качества, чтобы начать помогать команде, как только он привыкнет к скорости нашей игры", — сообщил главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль.



Добавим, Салису становится вторым новичком "святых" в летнее трансферное окно после правого защитника Кайла Уолкер-Питерса, выкупленного у "Тоттенхэма" за 12 млн. фунтов.



