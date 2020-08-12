Грилиш готовится к переговорам с "Виллой" о своем будущем

По возвращении из отпуска капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш проведет судьбоносную встречу с руководством своего клуба.

В минувшем сезоне Грилиш стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом своей команды, сыграв ключевую роль в продлении "вилланами" прописки в Премьер-Лиге.



Избежав вылета, бирмингемский клуб установил за Джека цену в 80 миллионов фунтов, что стало плохой новостью для "Манчестер Юнайтед", для которого Грилиш является одной из главных трансферных целей на лето.



У 24-летнего полузащитника остается еще три года по контракту с зарплатой в 65 тысяч фунтов в неделю, поэтому "Астон Вилла" чувствует, что вправе диктовать условия "Юнайтед" — а также "Манчестер Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола является поклонником таланта Грилиша.



Как сообщает Daily Mirror, Грилиш хочет знать, что "Астон Вилла" не будет блокировать интерес к нему грандов из-за своих огромных аппетитов. Джек чувствует, что легко бы ушел из клуба в случае вылета.



Свою ситуацию Грилиш, ставший жертвой собственного успеха, обсудит с исполнительным директором "Астон Виллы" Кристианом Парслоу по возвращении из отпуска.