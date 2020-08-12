"Норвич" оскорблен поведением "Ливерпуля" в ситуации с Льюисом

Боссы "Норвича" чувствуют, что "Ливерпуль" проявил неуважение к их клубу, предприняв неудачную попытку заполучить защитника Джамала Льюиса.

Ранее на текущей неделе "красные" завершили приобретение Костаса Цимикаса у "Олимпиакоса". Чемпионы Премьер-Лиги обратились к варианту с игроком сборной Греции после отклоненного предложения по Льюису.



По информации Eastern Daily Press, на самом деле предложение "Ливерпуля" по Джамалу составило всего 8 миллионов фунтов — вдвое меньше суммы, в которую оценивают свою восходящую звезду сами "канарейки".



Столь скромное предложение привело руководство "Норвича" в ярость, а также расстроило Льюиса. Джамал и его агенты остались неприятно удивлены, что "Ливерпуль" предложил так мало и не вернулся с увеличенной суммой после отказа.



22-летний североирландец был бы счастлив поработать с Юргеном Клоппом на "Энфилде", однако Льюис не унывает и верит, что у него будут варианты с другими большими клубами.