"Норвич" оскорблен поведением "Ливерпуля" в ситуации с Льюисом

Джамал Льюис Боссы "Норвича" чувствуют, что "Ливерпуль" проявил неуважение к их клубу, предприняв неудачную попытку заполучить защитника Джамала Льюиса.

Ранее на текущей неделе "красные" завершили приобретение Костаса Цимикаса у "Олимпиакоса". Чемпионы Премьер-Лиги обратились к варианту с игроком сборной Греции после отклоненного предложения по Льюису.

По информации Eastern Daily Press, на самом деле предложение "Ливерпуля" по Джамалу составило всего 8 миллионов фунтов — вдвое меньше суммы, в которую оценивают свою восходящую звезду сами "канарейки".

Столь скромное предложение привело руководство "Норвича" в ярость, а также расстроило Льюиса. Джамал и его агенты остались неприятно удивлены, что "Ливерпуль" предложил так мало и не вернулся с увеличенной суммой после отказа.

22-летний североирландец был бы счастлив поработать с Юргеном Клоппом на "Энфилде", однако Льюис не унывает и верит, что у него будут варианты с другими большими клубами.


Метки Ливерпуль, Льюис, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2020 20:00

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  1. frisby 12.08.2020 20:17 # frisby
    ахахахахаха какой ахуенный троллинг! Браво! Это просто бизнес тупорылые ебланы из Нориджа))) Ведь купили такого же лавочника или лучше за 11.25 - так в чём оскорбление? Как говорил один лилипут - ваши ожидания-ваши проблемы. Или платить как памойка или залупенсы по 80-100 лямов за шлак? Правильно сказано выше - Ливерпуль предлагает 1 раз или соси .

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  2. januzaj00 12.08.2020 20:14 # januzaj00
    Эти бизнесмены даже зп не могут выплатить простым сотрудникам, какие трансферы, ей богу

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  3. toha-bludsikir 12.08.2020 20:06 # toha-bludsikir
    меня настолько заебали пенальдеши, что нет желание писать гадости про пеликанов

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  4. chr1s8rown 12.08.2020 20:05 # chr1s8rown
    Ливерпуль только один раз делает предложение
    Это вам не клуб чсв из лондона

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