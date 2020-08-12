"Норвич" оскорблен поведением "Ливерпуля" в ситуации с Льюисом
Боссы "Норвича" чувствуют, что "Ливерпуль" проявил неуважение к их клубу, предприняв неудачную попытку заполучить защитника Джамала Льюиса.
Ранее на текущей неделе "красные" завершили приобретение Костаса Цимикаса у "Олимпиакоса". Чемпионы Премьер-Лиги обратились к варианту с игроком сборной Греции после отклоненного предложения по Льюису.
По информации Eastern Daily Press, на самом деле предложение "Ливерпуля" по Джамалу составило всего 8 миллионов фунтов — вдвое меньше суммы, в которую оценивают свою восходящую звезду сами "канарейки".
Столь скромное предложение привело руководство "Норвича" в ярость, а также расстроило Льюиса. Джамал и его агенты остались неприятно удивлены, что "Ливерпуль" предложил так мало и не вернулся с увеличенной суммой после отказа.
22-летний североирландец был бы счастлив поработать с Юргеном Клоппом на "Энфилде", однако Льюис не унывает и верит, что у него будут варианты с другими большими клубами.
12.08.2020 20:00
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ахахахахаха какой ахуенный троллинг! Браво! Это просто бизнес тупорылые ебланы из Нориджа))) Ведь купили такого же лавочника или лучше за 11.25 - так в чём оскорбление? Как говорил один лилипут - ваши ожидания-ваши проблемы. Или платить как памойка или залупенсы по 80-100 лямов за шлак? Правильно сказано выше - Ливерпуль предлагает 1 раз или соси .
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Эти бизнесмены даже зп не могут выплатить простым сотрудникам, какие трансферы, ей богу
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меня настолько заебали пенальдеши, что нет желание писать гадости про пеликанов
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Ливерпуль только один раз делает предложение
Это вам не клуб чсв из лондона
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