Эшпириту Санту рассчитывает на приобретения
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что ему нужно больше игроков.
Поражением 0:1 от "Севильи" в четвертьфинале Лиги Европы накануне для "волков" завершился их 383-дневный сезон, вместивший в себя 59 матчей.
Эту колоссальную дистанцию "Вулверхэмптон" преодолел относительно небольшой группой игроков, и Нуну ощутил потребность в удлинении скамейки.
"У нас короткий состав, и мы должны гордиться собой, но теперь нам нужно принять хорошие решения, чтобы не повторять ошибки, совершенные в прошлом. Нам нужно больше игроков, которые смогут помочь нам".
"Это будет короткий перерыв. В этот период нам нужно хорошо подготовиться, нам нужно отдохнуть. Так было бы лучше всего, поэтому давайте посмотрим, как все сложится", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.
12.08.2020 19:00
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