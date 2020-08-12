Эшпириту Санту рассчитывает на приобретения

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что ему нужно больше игроков.

Поражением 0:1 от "Севильи" в четвертьфинале Лиги Европы накануне для "волков" завершился их 383-дневный сезон, вместивший в себя 59 матчей.



Эту колоссальную дистанцию "Вулверхэмптон" преодолел относительно небольшой группой игроков, и Нуну ощутил потребность в удлинении скамейки.



"У нас короткий состав, и мы должны гордиться собой, но теперь нам нужно принять хорошие решения, чтобы не повторять ошибки, совершенные в прошлом. Нам нужно больше игроков, которые смогут помочь нам".



"Это будет короткий перерыв. В этот период нам нужно хорошо подготовиться, нам нужно отдохнуть. Так было бы лучше всего, поэтому давайте посмотрим, как все сложится", — цитирует Эшпириту Санту Sky Sports.