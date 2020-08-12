Партей остается целью номер один для "Арсенала"

Полузащитник "Атлетико" Томас Партей остается трансферной целью номер один для "Арсенала" на это лето.

Как сообщает The Athletic, Партей находится на радаре у "Арсенала" со времен своих выступлений за "Майорку" и "Альмерию" в 2013-2015 годах, но в сезоне 2019/20 "канониры" значительно активизировали свой интерес к Томасу.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета находится в поисках первоклассного опорника, и 27-летний ганец идеально отвечает его требованиям, но все упирается в деньги.



Отступные Партея по контракту в Мадриде составляют 45 миллионов фунтов, однако активировать соответствующий пункт — это последнее, что сделают "канониры".



В данный момент "Арсенал", по финансам которого был нанесен сокрушительный удар пандемией коронавируса, пытается сбить цену, заодно подыскивая покупателей на ряд своих игроков, включая полузащитника Маттео Гендузи. Артета отлично понимает, что ему сперва придется продать, прежде чем он сможет кого-нибудь купить.