Лопетеги: "Юнайтед" — крупнейшая команда в мире"

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги назвал "Манчестер Юнайтед", своего соперника по полуфиналу Лиги Европы, "крупнейшей командой в мире".

Накануне "Севилья" в доминирующей манере, пускай по счету 0:1 этого не скажешь, одержала победу над "Вулверхэмптоном" в Дуйсбурге и вышла на "красных дьяволов".



В 2018 году именно "Севилья" выбила "Юнайтед" из Лиги Чемпионов, а Жозе Моуриньо, тогда тренировавший "дьяволов", неожиданно заявил, что у испанского клуба более богатое "футбольное наследие".



Перед воскресным матчем в Кельне Лопетеги выступил с ответным комплиментом, дав понять, что недооценки соперника со стороны "Севильи" не будет.



"В своем следующем матче мы сыграем против "Манчестер Юнайтед". Это крупнейшая команда в мире, но мы собираемся подготовиться к ним".



"Мы сосредоточены на следующем матче — матче, против команды топ-уровня, команды с историей, одной из лучших команд в истории этого вида спорта, которая находится в отличной форме".



"Мы постараемся изо всех сил, как и всегда. Против них будет по-настоящему тяжело, но мы приближаемся к матчу, веря, что можем победить их", — цитирует Лопетеги ESPN.