Эшпириту Санту не винит Хименеса за вылет из Лиги Европы

Наставник "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту заявил, что не винит своего нападающего Рауля Хименеса в вылете из Лиги Европы.

Накануне "волки" потерпели поражение 0:1 от "Севильи" в 1/4 финала Лиги Европы, но игра могла сложиться иначе, реализуй Хименес пенальти на 13-й минуте.



Рауль забил все восемь предыдущих 11-метровых за "Вулверхэмптон", однако на сей раз у Нуну нет никаких претензий к мексиканскому бомбардиру.



"Конечно, никто не винит его. Конечно, нет".



"Рауль — удивительный игрок. Он делает все для команды, он трудится, забивает голы, у него удивительный талант. Рауль — великолепный игрок".



"Как я уже говорил много раз, это был длинный путь. Мы хотели зайти как можно дальше. Мы были очень близки сегодня".



"Каждый расстроен, но мы не можем игнорировать старания игроков. Это были 14 месяцев упорно работы — в Лиге Европы и Премьер-Лиге. И мы были хороши".



"Мы расстроены, но это не отменят все то хорошее, что мы сделали", — цитирует Эшпириту Санту ESPN.