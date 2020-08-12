"Милан" предлагает за Орье на 9 млн. фунтов меньше, чем хочет "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" и "Милан" находятся в девяти миллионах фунтах от достижения компромисса по защитнику Сержу Орье.

Орье был основным правым защитником "шпор" при Жозе Моуриньо, однако сейчас главный тренер лондонцев готов избавиться от 27-летнего ивуарийца.



По информации Evening Standard, Моуриньо уже присмотрел замену Сержу. Таковой может стать 23-летний турок Зеки Челик из "Лилля".



Однако Орье еще никуда не ушел — "Милан" выразил готовность заплатить только около 13 миллионов фунтов, тогда как "Тоттенхэм" требует более 22 млн. фунтов.



"Шпоры" хотят полностью вернуть свои вложения в игрока, купленного три года назад у ПСЖ, поэтому "россонери" придется улучшить свое предложение — или обратиться к более доступному варианту в лице Дензела Думфриса из ПСВ.