"Милан" предлагает за Орье на 9 млн. фунтов меньше, чем хочет "Тоттенхэм"

Серж Орье "Тоттенхэм" и "Милан" находятся в девяти миллионах фунтах от достижения компромисса по защитнику Сержу Орье.

Орье был основным правым защитником "шпор" при Жозе Моуриньо, однако сейчас главный тренер лондонцев готов избавиться от 27-летнего ивуарийца.

По информации Evening Standard, Моуриньо уже присмотрел замену Сержу. Таковой может стать 23-летний турок Зеки Челик из "Лилля".

Однако Орье еще никуда не ушел — "Милан" выразил готовность заплатить только около 13 миллионов фунтов, тогда как "Тоттенхэм" требует более 22 млн. фунтов.

"Шпоры" хотят полностью вернуть свои вложения в игрока, купленного три года назад у ПСЖ, поэтому "россонери" придется улучшить свое предложение — или обратиться к более доступному варианту в лице Дензела Думфриса из ПСВ.


Метки Милан, Орье, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2020 15:00

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