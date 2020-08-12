"Ливерпуль" медлит с новым контрактом для Вейналдума

"Ливерпуль" до сих пор не пригласил представителей полузащитника Джорджиньо Вейналдума обсудить новый контракт.

Вейналдум выступает за "красных" после своего перехода из "Ньюкасла" за 25 миллионов фунтов в 2016 году. За эти четыре сезона Джорджиньо принял участие в 177 матчах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.



В чемпионском для "Ливерпуля" сезоне Премьер-Лиги 2019/20 Вейналдум оставался ключевым игроком команды Юргена Клоппа, выходя в стартовом составе на 35 из 38 матчей.



Сейчас у 29-летнего голландца уже идет последний год по контракту, однако пока со стороны мерсисайдского клуба не поступало приглашение за стол переговоров.



Sky Sports затрудняется объяснить такую медлительность "Ливерпуля", однако Вейналдум не помышляет об отъезде с "Энфилда", а клуб не хочет терять игрока свободным агентом через год.