Фердинанд призвал МЮ продолжить борьбу за Санчо
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "красных дьяволов" продолжить борьбу за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
В минувший понедельник "Боруссия" объявила, что более не ожидает продажи Санчо в это трансферное окно, однако на "Олд Траффорд" не воспринимают эти слова как окончательное решение.
Проблема в том, что клуб из Дортмунда оценивает Джейдона в 108 миллионов фунтов и не желает идти на уступки, однако Фердинанд призывает "Юнайтед" не сдаваться.
"Он великолепен. Если он перейдет, он несомненно добавит команде мастерства. "Манчестер Юнайтед" нуждается в игроках топ-уровня, которые произведут эффект на твой стартовый состав, и я думаю, Джейдон Санчо именно из этой категории".
"Если вы посмотрите на успешные команды "Манчестер Юнайтед" в предыдущие годы, конкуренция была на каждой позиции. Когда ты менял одного игрока и выпускал другого, это происходило без ущерба для качества", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.
12.08.2020 13:00
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Журналист Дэвид Кор, который в Англии обозревает Бундеслигу утверждает, что вингер «Боруссии» Джейдон Санчо получил указания от главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда продолжать свое выступление за немецкую команду до открытия зимнего трансферного окна.
«С этим не может поспорить не один из мною перечисленных людей. Я владею этой информацией достаточно давно и знаю, что Лэмпард и Санчо проводили встречу в Германии. Мне также известно, что Санчо не хочет играть за «Манчестер Юнайтед», он не вернется в «Манчестер Сити», потому что он принял решение играть за «Челси»
«Проблема заключается в том, что «Боруссия» не готова снижать цену, но при этом они бояться, что Санчо может упасть в цене, поэтому они сами предложили футболиста «Манчестер Юнайтед», но игрок отказался, так как он пообещал перейти в «Челси»
«Для Санчо крайне важно остаться в Германии, если он хочет попасть на Евро 2021, потому что никто не знает, сколько продлиться его адаптация к английской Премьер-лиги, поэтому после встречи с Лэмпардом, они приняли совместное решение, что игроку лучше остаться на полгода в Бундеслиги, а зимой «синие» сделают все возможное, что бы заполучить английского вингера»Журналист Дэвид Кор, который в Англии обозревает Бундеслигу утверждает, что вингер «Боруссии» Джейдон Санчо получил указания от главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда продолжать свое выступление за немецкую команду до открытия зимнего трансферного окна.
«С этим не может поспорить не один из мною перечисленных людей. Я владею этой информацией достаточно давно и знаю, что Лэмпард и Санчо проводили встречу в Германии. Мне также известно, что Санчо не хочет играть за «Манчестер Юнайтед», он не вернется в «Манчестер Сити», потому что он принял решение играть за «Челси»
«Проблема заключается в том, что «Боруссия» не готова снижать цену, но при этом они бояться, что Санчо может упасть в цене, поэтому они сами предложили футболиста «Манчестер Юнайтед», но игрок отказался, так как он пообещал перейти в «Челси»
«Для Санчо крайне важно остаться в Германии, если он хочет попасть на Евро 2021, потому что никто не знает, сколько продлиться его адаптация к английской Премьер-лиги, поэтому после встречи с Лэмпардом, они приняли совместное решение, что игроку лучше остаться на полгода в Бундеслиги, а зимой «синие» сделают все возможное, что бы заполучить английского вингера»
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