Фердинанд призвал МЮ продолжить борьбу за Санчо

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "красных дьяволов" продолжить борьбу за вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

В минувший понедельник "Боруссия" объявила, что более не ожидает продажи Санчо в это трансферное окно, однако на "Олд Траффорд" не воспринимают эти слова как окончательное решение.



Проблема в том, что клуб из Дортмунда оценивает Джейдона в 108 миллионов фунтов и не желает идти на уступки, однако Фердинанд призывает "Юнайтед" не сдаваться.



"Он великолепен. Если он перейдет, он несомненно добавит команде мастерства. "Манчестер Юнайтед" нуждается в игроках топ-уровня, которые произведут эффект на твой стартовый состав, и я думаю, Джейдон Санчо именно из этой категории".



"Если вы посмотрите на успешные команды "Манчестер Юнайтед" в предыдущие годы, конкуренция была на каждой позиции. Когда ты менял одного игрока и выпускал другого, это происходило без ущерба для качества", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.