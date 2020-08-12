"Милан" договаривается о возвращении Бакайоко

"Милан" ведет переговоры о возвращении полузащитника "Челси" Тьемуэ Бакайоко.

Напомним, Бакайоко провел у "россонери" сезон 2018/19 на правах аренды, приняв участие в 42 матчах.



Тогда клуб из "Сан-Сиро" не смог позволить себе выкуп Тьемуэ, и тот отправился в другую аренду — в "Монако", где сыграл лишь 23 матча до досрочного прекращения французского сезона в апреле.



Бакайоко не останется в "Монако", но и в "Челси" ему не рады — зато с радостью вернет "Милан", который, как сообщает Sky Sports, договаривается о сезоне аренды за 3 миллиона евро (2.7 млн. фунтов) с опцией выкупа за 35 млн. евро (31.5 млн. фунтов).



Добавим, что в 2017 году сами "синие" приобрели Бакайоко у "Монако" за 40 млн. фунтов. 25-летний француз разочаровал в своем дебютном английском сезоне и больше шансов на "Стэмфорд Бридж" не имел.