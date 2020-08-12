"Вест Хэм" не продаст Райса за 50 млн. фунтов
"Вест Хэм" исключает продажу полузащитника Деклана Райса в "Челси" за 50 миллионов фунтов.
Накануне в прессе появилась информация, что "Челси" предложил 50 миллионов фунтов за Райса, которого главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард собирается переквалифицировать в центрального защитника.
Однако источники из "Вест Хэма" поведал Sky Sports, что такого предложения от "Челси" не поступало, да и сумму в 50 млн. фунтов "молотобойцы" считают смехотворной для игрока уровня и потенциала Деклана.
Боссы "Вест Хэма" надеются, что им удастся сохранить 21-летнего игрока сборной Англии, исключенного из академии "Челси" в возрасте 14 лет, на много сезонов.
Уверенности "молотобойцам" придает тот факт, что у Райса есть контракт до 2024 года с опцией продления на 12 месяцев. Уже в следующий понедельник Деклан вернется из отпуска и начнет готовиться к новому сезону вместе с командой Дэвида Мойеса.
12.08.2020 10:00
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Смехотворное?! Пусть не выебываются много, эти инвалиды чуть не вылетели из АПЛ, примитивная игра от Мойеса, Райсу что кайфово каждый год бодаться во второй половине таблицы и бороться за выживание??
Сам он очень хочет вернуться в Челси, если что подаст прошение и им не останется выбора как принять бид.
Вест Хэм как оказалось ещё не расплатился за Себастьяна Аллера. Просрочка платежа может обернуться судебными разбирательствами. Так что в их интересах вовремя платить по счетам.
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