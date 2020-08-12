"Вест Хэм" не продаст Райса за 50 млн. фунтов

"Вест Хэм" исключает продажу полузащитника Деклана Райса в "Челси" за 50 миллионов фунтов.

Накануне в прессе появилась информация, что "Челси" предложил 50 миллионов фунтов за Райса, которого главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард собирается переквалифицировать в центрального защитника.



Однако источники из "Вест Хэма" поведал Sky Sports, что такого предложения от "Челси" не поступало, да и сумму в 50 млн. фунтов "молотобойцы" считают смехотворной для игрока уровня и потенциала Деклана.



Боссы "Вест Хэма" надеются, что им удастся сохранить 21-летнего игрока сборной Англии, исключенного из академии "Челси" в возрасте 14 лет, на много сезонов.



Уверенности "молотобойцам" придает тот факт, что у Райса есть контракт до 2024 года с опцией продления на 12 месяцев. Уже в следующий понедельник Деклан вернется из отпуска и начнет готовиться к новому сезону вместе с командой Дэвида Мойеса.