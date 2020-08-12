Алькантара переговорил с Клоппом

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара переговорил с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, подтвердив свое намерение перейти в мерсисайдский клуб.

Напомним, Алькантара решил не продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией", потому что хочет откликнуться на новый вызов в своей карьере после семи сезонов в Мюнхене.



Как сообщает Daily Mirror, приоритетным направлением для Тиаго является "Ливерпуль". У 29-летнего испанца уже состоялся разговор с Клоппом, и обе стороны выразили желание, чтобы этот трансфер случился.



Теперь все зависит от того, удастся ли "красным" договориться с "Баварией", которая уже дала понять, что рассчитывает на "справедливую цену" — около 27-30 миллионов фунтов.



В последние годы "Ливерпуль" всегда был предельно расчетлив на трансферном рынке, а с момента начала пандемии коронавируса — и подавно, поэтому есть большие сомнения, что чемпионы Премьер-Лиги удовлетворят запросы "Баварии".