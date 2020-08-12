Алькантара переговорил с Клоппом

Тиаго Алькантара Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара переговорил с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом, подтвердив свое намерение перейти в мерсисайдский клуб.

Напомним, Алькантара решил не продлевать свой истекающий в следующем году контракт с "Баварией", потому что хочет откликнуться на новый вызов в своей карьере после семи сезонов в Мюнхене.

Как сообщает Daily Mirror, приоритетным направлением для Тиаго является "Ливерпуль". У 29-летнего испанца уже состоялся разговор с Клоппом, и обе стороны выразили желание, чтобы этот трансфер случился.

Теперь все зависит от того, удастся ли "красным" договориться с "Баварией", которая уже дала понять, что рассчитывает на "справедливую цену" — около 27-30 миллионов фунтов.

В последние годы "Ливерпуль" всегда был предельно расчетлив на трансферном рынке, а с момента начала пандемии коронавируса — и подавно, поэтому есть большие сомнения, что чемпионы Премьер-Лиги удовлетворят запросы "Баварии".


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2020 09:00

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Последние комментарии:




  1. gormartin 12.08.2020 10:05 # gormartin
    вот можно уже и схемки рисовать алькантара грек какой то, скоро мбаппе подтянется сезон можно и не начинать

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  2. liverbro 12.08.2020 09:45 # liverbro
    А в конце новости рассуждения-от кого?всё хня,за такие деньги можем себе взять этого топа

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  3. division 12.08.2020 09:25 # division
    Сбитый летчик. Баварцы шлак сливают

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  4. chr1s8rown 12.08.2020 09:14 # chr1s8rown
    Нахуй купил тогда минамино .
    Чтобы карьеру пацану испортит?
    Заебали.

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  5. tigerpool 12.08.2020 09:12 # tigerpool
    Будущий скаузер

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