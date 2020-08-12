Линделеф уверен, что "Юнайтед" сможет выиграть Лигу Европы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что его команда уверена в своих шансах выиграть Лигу Европе.

Одолев "Копенгаген" благодаря пенальти Бруну Фернандеша в экстра-таймах в понедельник вечером, "красные дьяволы" оказались всего в двух победах от своего первого трофея при Оле Гуннаре Сульшере.



В Лиге Европы все еще остаются довольно сложные соперники, однако форма "Юнайтед" в последние месяцы вселяет в Линделефа уверенность.



"Ранее в этом сезоне мы уже играли в полуфиналах (Кубка Лиги и Кубка Англии). Надеюсь, мы одержим победу в следующем матче и выйдем в финал".



"Предыдущие полуфиналы были совершенно другими матчами, но очевидно, мы должны быть готовы, потому что мы знаем, что в любо случае будем противостоять хорошей команде. Мы должны быть готовы играть в свой лучший футбол с самого начала".



"Прямо сейчас мы полны уверенности в себе. Мы играем в футбол очень высокого уровня, особенно в лиге. Мы стали третьими, показывая очень, очень хорошую игру. Каждый из нас очень верит в себя, и мы знаем, что способны на великие вещи", — цитирует Линделефа The Guardian.