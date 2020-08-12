"Сити" готовится искать замену Браво
"Манчестер Сити" собирается выйти на трансферный рынок для покупки запасного голкипера на замену Клаудио Браво.
Браво выступает за "горожан" с 2016 года, последние три сезона исполняя роль дублера Эдерсона. Но уже в этом месяце Клаудио станет свободным агентом.
По информации Goal, 37-летний Браво не продлит свое пребывание на "Этихад". На закате карьеры Клаудио предоставилась возможность стать первым номером "Реал Бетис".
"Реал Бетис" избежал вылета из Ла Лиги в завершившемся сезоне, финишировав на 15-й позиции, но при этом пропустил 60 голов, и это второй худший результат в испанском дивизионе.
Ради этой возможности Браво даже согласен на понижение зарплаты, а вот "Сити" придется найти нового голкипера для конкуренции с Эдерсоном.
12.08.2020 07:00
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