"Сити" готовится искать замену Браво

"Манчестер Сити" собирается выйти на трансферный рынок для покупки запасного голкипера на замену Клаудио Браво.

Браво выступает за "горожан" с 2016 года, последние три сезона исполняя роль дублера Эдерсона. Но уже в этом месяце Клаудио станет свободным агентом.



По информации Goal, 37-летний Браво не продлит свое пребывание на "Этихад". На закате карьеры Клаудио предоставилась возможность стать первым номером "Реал Бетис".



"Реал Бетис" избежал вылета из Ла Лиги в завершившемся сезоне, финишировав на 15-й позиции, но при этом пропустил 60 голов, и это второй худший результат в испанском дивизионе.



Ради этой возможности Браво даже согласен на понижение зарплаты, а вот "Сити" придется найти нового голкипера для конкуренции с Эдерсоном.