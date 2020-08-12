Лучшие трансферы сезона Премьер-Лиги 2019/20

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших приобретений клубов Премьер-Лиги в завершившемся сезоне.

Сезон 2019/20 вышел сложным по очевидным причинам, и не так много команд могут занести его себе в актив.



Неудачи большинства клубов также отображаются в промахах на трансферном рынке. Усилить свой состав (и улучшить игру) удалось единицам, а для нас собрать приличный список успешных трансферных оказалось проблемой.



Несколько подписаний, впрочем, себя полностью оправдали.



Томаш Соучек ("Славия" — "Вест Хэм". Аренда)



"Вест Хэм" — один из тех, кому лучше скромно умалчивать о своих успехах на рынке. Определенно можно сказать, что лондонцы провалили свою трансферную работу прошлым летом, символом чего стала профнепригодность Роберто Хименеса в воротах команды, из-за чего своей работы лишились тренер Мануэль Пеллегрини и спортивный директор Марио Хусильос. Но зимой в клубе появился Дэвид Мойес, и пара его приобретений быстро пошли команде на пользу.



Джаррод Боуэн из "Халла" заслуживает упоминания, но больше себя проявил чешский полузащитник Томаш Соучек. В январе капитана "Славии" взяли в аренду, а решение подписать с ним полноценный контракт летом казалось очевидным. Соучек был особенно хорош после карантина, став вторым самым важным игроком команды после блистательного Мичейла Антонио. Рослый чех забил трижды и уже заслужил сравнения с Маруаном Феллайни, которого в свое время Мойес так удачно подписал в "Эвертон".



Гари Кэхилл ("Челси" — "Кристал Пэлас". Свободный агент)



Трансферы "Пэлас" с Роем Ходжсоном не слишком примечательны, потому что чаще всего менеджер "орлов" берет игроков бесплатно или в аренду. Но потому их ценность даже выше: почти не тратя денег, Ходжсон собирает в команде опытных игроков, на которых может положиться сходу.



Когда контракт Кэхилла с "Челси" подошел к концу, его бывший тренер по сборной Англии не терял времени. Почему бы Гари Кэхиллу не остаться в Лондоне и не поиграть за команду, где работа защитников ценится? В 34 Кэхилл прошел свой "прайм", но "Кристал Пэлас" все равно получили бесплатно классного футболиста, наличию которого многие другие клубы в Премьер-Лиге могут позавидовать.



Сезон для Кэхилла завершился максимально обидным образом — травмой в игре с бывшими партнерами по команде из "Челси", которые благодаря ней забили в ворота "Пэлас". Но его сезон на "Селхерст Парк" — это несомненный успех для клуба.



Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд — "Челси". 58 млн. фунтов)



По факту, Пулишича подписали еще по ходу сезона 2018/19, но играть за "Челси" он начал прошлым летом. Сезон для американца вышел очень неровным и делился на несколько частей. По ходу одного отрезка Пулишич был лучшим игроком "Челси", по ходу другого — очень расстраивал Фрэнка Лэмпарда и даже не попадал в состав. Правда, в этом свою роль сыграл и подход самого тренера, так категорично менявшего свое отношение к футболистам. Пулишич не был единственным.



Он также мощно завершал кампанию, и его первый год в Англии — это неплохое заявление. "Челси" потерял в 2019 году Эдена Азара, но экс-игрок "Боруссии" показал, что у него, по крайней мере, есть потенциал для того, чтобы стать новой звездой команды.



Общая статистика Пулишича в порядке: девять голов и шесть передач при 25 выходах на поле. Далеко не каждый из которых был в старте. Некоторые его выступления — как с "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" — были просто потрясающими. Это пока не абсолютный успех, но в "Челси" должны быть довольны приобретением американского вингера.



Аллан Сен-Максимен ("Ницца" — "Ньюкасл". 16.5 млн. фунтов)



Большинства своих результатов "Ньюкасл" добился за счет оборонительной игры, но в нынешнем сезоне у "сорок" нашлось место и для атакующего блеска. Едва ли не единственная тому причина — французский полузащитник Аллан Сен-Максимен.



У Сен-Максимена еще и с "Ниццы" была репутация игрока настроения, способного быть лучшим в отдельно взятие дни. Учитывая, что он переходил в "Ньюкасл" (с его репутацией), ожидания были не очень высокими. Но этих хороших дней у Аллана Сен-Максимена было куда больше, чем прогнозировалось. Как и свое время Хатем Бен Арфа, Аллан, при всех сомнениях, проявил себя профессионалом — по крайней мере, в первый сезон.



Статистика (3+5) не отображает всей картины, из-за которой Сен-Максимена так полюбили болельщики. В лучших матчах он делал разницу в редких атаках "Ньюкасла". В другие дни — банально дарил радость своим желанием обыгрывать каждого соперника. Концовка сезона, когда расслабленный "Ньюкасл" стал играть более авантюрно, также подарила одни из лучших его выступлений. Включая знаменитый хет-трик ассистов в поединке с "Борнмутом".



Бруну Фернандеш ("Спортинг" — "Манчестер Юнайтед". 47 млн. фунтов)



У Фернандеша конкурентов быть не может. Португалец сделал настолько большую разницу, что его можно было вносить в число лучших игроков сезона при том, что он появился только на половине дистанции.



Также никто так сильно не повлиял на результаты своей команды, да еще и на таком уровне, в борьбе за места в первой четверке, как Бруну. "Манчестер Юнайтед" до Фернандеша и после — две разные команды. Португалец в 14 матчах чемпионата забил восемь голов и сделал семь голевых передач. МЮ в Премьер-Лиге не проиграл с ним ни одного поединка и только раз уступил во всех турнирах.



Манкунианцы получили полный комлпект: классного игрока и потенциального лидера в команде, которой этих лидеров критически не хватало. Бруну Фернандеш вполне может оказаться одним из лучших трансферов клуба за долгое время.



Иван Громиков специально для FAPL.ru