"Бавария" готова продать Алькантару по "справедливой цене"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что его клуб готов продать полузащитника Тиаго Алькантару в "Ливерпуль", но только по справедливой цене.

Алькантара выступает за "Баварию" с сезона 2013/14, однако сейчас от контракта экс-игрока "Барселоны" остается менее года.



При этом Тиаго отказался от новой сделки, что не оставляет "Баварии" выбора. По слухам, 29-летний испанец жаждет перейти в "Ливерпуль", однако чемпионы Бундеслиги рассчитывают получить около 27 миллионов фунтов в качестве компенсации.



"Что касается Тиаго, всем известно, что он сообщил нам о желании попробовать что-нибудь новое".



"Если какой-либо клуб обратится к нам и выразит готовность заплатить справедливую трансферную цену, мы поработаем над этим", — сообщил Румменигге Bild.