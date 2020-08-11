"Севилья" выбила "Вулверхэмптон" из Лиги Европы и вышла на МЮ

Соперником "Манчестер Юнайтед" по полуфиналу Лиги Европы стала "Севилья", одержавшая минимальную победу против "Вулверхэмптона" благодаря позднему голу.

Относительно домашней победы над "Олимпиакосом" в стартовом составе "волков" появились Рубен Винагре и Леандер Дендонкер, заменив травмированного Хонни и дисквалифицированного Даниэла Поденсе.



В начале матча мяч лучше держался у испанской команды, но "Вулверхэмптон" первым начал пристреливаться, а на 11-й минуте неуловимый Адама Траоре заработал пенальти, нарвавшись на фол Диего Карлоса в штрафной. Однако Рауль Хименес с точки пробил неудачно, и голкипер Яссин Буну выручил "Севилью".



В дальнейшем игра проходила под диктовку "Севильи", которая, правда, не создавала особых проблем Рую Патрисиу и атаковала с оглядкой на свои ворота, опасаясь быстрых прорывов "волков".



После перерыва "Севилья" только увеличила давление, но "Вулверхэмптон" оборонялся компактно и дисциплинированно. Патрисиу стал чаще вступать в игру, однако был безупречен.



В конце концов "волки" дрогнули. На 87-й минуте нехитрый розыгрыш углового завершился ударом головой Лукаса Окампоса в дальний угол ворот — 0:1.



У подопечных Нуну Эшпириту Санту оставались считанные минуты, но ни отыграться, ни хотя бы создать свой первый момент после перерыва им не удалось.



"Вулверхэмптону" остается кусать локти из-за нереализованного Хименесом пенальти — игра могла бы пойти по другому сценарию. А так "Севилья" отделалась испугом, доминировала над соперником и закономерно забила свой гол.



"Вулверхэмптон" (Англия) — "Севилья" (Испания) — 0:1 (0:0)



Гол: Окампос 88.



"Вулверхэмптон": Патрисиу, Боли, Коуди, Саисс, Дохерти, Дендонкер, Моутиньо (Нету 71), Винагре, Невеш, Траоре (Жота 79), Хименес.



"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Банега, Фернандо (Эль-Хаддади 89), Жордан (Васкес 85), Окампос, Эн-Несири (Де Йонг 85), Сусо.



Предупреждения: Саисс, Невеш — Карлос.