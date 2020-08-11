Давид Сильва перейдет в "Лацио"
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва согласовал трехлетний контракт с "Лацио", куда он перейдет свободным агентом после окончания розыгрыша Лиги Чемпионов.
О том, что этот сезон будет его 10-м и одновременно последним в "Сити", Сильва объявил еще прошлым летом.
Давид уже провел свой последний матч за "горожан" в Премьер-Лиге, но может еще трижды примерить футболку английского клуба, в том числе в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Лиона" в субботу.
Как сообщает The Guardian, 34-летний испанец уже определился со своим будущим и считает Серию А идеальным чемпионатом для данной стадии своей карьеры.
Сильва договорился с "Лацио" о контракте до 2023 года, но вообще планирует играть в футбол еще минимум пять лет.
11.08.2020 23:00
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Последние комментарии:
Спасибо за всё легенда. Сделай лацио чемпиком.
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Один из немногих кого можно смело назвать Легенда АПЛ!
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КОРОЛЬ!!!
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удачи
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