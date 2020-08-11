Давид Сильва перейдет в "Лацио"

Давид Сильва Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва согласовал трехлетний контракт с "Лацио", куда он перейдет свободным агентом после окончания розыгрыша Лиги Чемпионов.

О том, что этот сезон будет его 10-м и одновременно последним в "Сити", Сильва объявил еще прошлым летом.

Давид уже провел свой последний матч за "горожан" в Премьер-Лиге, но может еще трижды примерить футболку английского клуба, в том числе в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Лиона" в субботу.

Как сообщает The Guardian, 34-летний испанец уже определился со своим будущим и считает Серию А идеальным чемпионатом для данной стадии своей карьеры.

Сильва договорился с "Лацио" о контракте до 2023 года, но вообще планирует играть в футбол еще минимум пять лет.


Метки Лацио, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 395

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. toha-bludsikir 12.08.2020 00:02 # toha-bludsikir
    Спасибо за всё легенда. Сделай лацио чемпиком.

    (ответить)

  2. bes-ter 11.08.2020 23:40 # bes-ter
    Один из немногих кого можно смело назвать Легенда АПЛ!

    (ответить)

  3. scholes22 11.08.2020 23:24 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. mancunia-planet 11.08.2020 23:19 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: