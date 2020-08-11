Давид Сильва перейдет в "Лацио"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва согласовал трехлетний контракт с "Лацио", куда он перейдет свободным агентом после окончания розыгрыша Лиги Чемпионов.

О том, что этот сезон будет его 10-м и одновременно последним в "Сити", Сильва объявил еще прошлым летом.



Давид уже провел свой последний матч за "горожан" в Премьер-Лиге, но может еще трижды примерить футболку английского клуба, в том числе в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Лиона" в субботу.



Как сообщает The Guardian, 34-летний испанец уже определился со своим будущим и считает Серию А идеальным чемпионатом для данной стадии своей карьеры.



Сильва договорился с "Лацио" о контракте до 2023 года, но вообще планирует играть в футбол еще минимум пять лет.