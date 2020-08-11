"Челси" предложил 50 млн. фунтов за Райса
"Челси" предложил 50 миллионов фунтов за опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Своей игрой за "Вест Хэм" Райс заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги, однако главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет использовать Деклана на другой позиции.
Как сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте, Райс — цель номер один для Лэмпарда по укреплению центра обороны, и "синие" уже направили свое первое официальное предложение.
При этом руководство "Челси" полностью поддерживает стремление Лэмпарда вернуть воспитанника своего бывшего юниора, покинувшего академию клуба в 14 лет.
Добавим, что в данный момент Райс отдыхает вместе с полузащитником "Челси" Мейсоном Маунтом на греческом острове Миконос. Там 21-летний англичанин повстречал, например, легенду "синих" Дидье Дрогба.
11.08.2020 22:00
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Последние комментарии:
чо за два Гея на фотке, пздц
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Какой нафиг он воспитанник? Занимался мальчишкой, пенсы в нём ничего не увидели, а Вест Хэм вырастил очень хорошего игрока.
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