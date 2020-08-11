"Челси" предложил 50 млн. фунтов за Райса

Дидье Дрогба и Деклан Райс "Челси" предложил 50 миллионов фунтов за опорного полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Своей игрой за "Вест Хэм" Райс заслужил репутацию одного из лучших опорников Премьер-Лиги, однако главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хочет использовать Деклана на другой позиции.

Как сообщает журналист Sky Sports Анджело Манджанте, Райс — цель номер один для Лэмпарда по укреплению центра обороны, и "синие" уже направили свое первое официальное предложение.

При этом руководство "Челси" полностью поддерживает стремление Лэмпарда вернуть воспитанника своего бывшего юниора, покинувшего академию клуба в 14 лет.

Добавим, что в данный момент Райс отдыхает вместе с полузащитником "Челси" Мейсоном Маунтом на греческом острове Миконос. Там 21-летний англичанин повстречал, например, легенду "синих" Дидье Дрогба.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 11.08.2020 22:43 # hammersmith
    чо за два Гея на фотке, пздц

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  2. sausage 11.08.2020 22:25 # sausage
    Какой нафиг он воспитанник? Занимался мальчишкой, пенсы в нём ничего не увидели, а Вест Хэм вырастил очень хорошего игрока.

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