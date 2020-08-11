Клубы Премьер-Лиги и Серии А хотят Дуайта Макнила

"Лестер", "Вулверхэмптон", "Ювентус" и "Милан" проявляют интерес к вингеру "Бернли" Дуайту Макнилу.

Макнил выходил в стартовом составе "Бернли" на каждый из 38 матчей Премьер-Лиги в сезоне 2019/20, не сыграв суммарно только 75 минут времени.



20-летний англичанин забил два гола и отдал шесть результативных передач, что помогло "бордовым" финишировать в верхней половине таблицы Премьер-Лиги.



Интерес к талантливому левоногому вингеру простирается далеко за пределы Премьер-Лиги, сообщает Sky Sports, и "Бернли" будет сложно устоять перед крупным предложением.



В этом сезоне Макнил также показал себя большим универсалом, поиграв на правом и левом флангах, а также в центре. Это особенно актуально для "Вулверхэмптона", которому нужен игрок на левый край обороны после тяжелой травмы Хонни.