"Тоттенхэм" приобрел Хейбьерга

"Тоттенхэм" объявил о приобретении полузащитника "Саутгемптона" Пьер-Эмиля Хейбьерга. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

О том, что Хейбьерг покинет "Сент-Мэри", стало известно еще в июне. Пьер-Эмиль отказался от продления своего истекавшего в следующем году контракта и даже был лишен капитанской повязки.



Интерес к Хейбьергу приписывали нескольким клубам, включая "Эвертон", однако "шпоры" опередили своих конкурентов в борьбе за 25-летнего датчанина, выразившего желание поработать с Жозе Моуриньо в Северном Лондоне.



Таким образом, сегодня Хейбьерг завершил переход в "Тоттенхэм", заключив контракт до 2025 год и получив "пятерку" в качестве игрового номера.



Хейбьерг выступал за "Саутгемптон" после своего перехода из "Баварии" в 2016 году. Всего Пьер-Эмиль сыграл 128 матчей за "святых" и забил пять голов, заслужив репутацию одного из лучших опорников в Премьер-Лиге.



Также было объявлено, что защитник Кайл Уолкер-Питерс, отыгравший этот сезон за "Саутгемптон" на правах аренды из "Тоттенхэма", останется на "Сент-Мэри" насовсем. Этот трансфер оценивается в 12 млн. фунтов.