Премьер-Лига дисквалифицировала чемпиона fantasy-лиги

Александар Антонов Премьер-Лига дисквалифицировала победителя своей официальной fantasy-лиги по итогам сезона 2019/20.

26 июля, после заключительного тура Премьер-Лиги, болгарин Александар Антонов был объявлен чемпионом популярной среди футбольных болельщиков fantasy-игры.

Однако сегодня Премьер-Лига выпустила официальное заявление, в котором говорится, что Антонов, автор ютуб-канала TooGoodFPL, был дисквалифицирован за нарушение правил. В чем состоит это нарушение, не уточняется.

Таким образом, победа отошла к Джошуа Буллу, который исследует раковую болезнь в Оксфордском университете.

Daily Mail уточняет, что аккаунт Антонова был удален за расистские сообщения, которые Александар отправил насчет вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в чат своих друзей.

Данный чат был приватным, однако кто-то из друзей "настучал" на Антонова, и тот теперь вынужден извиняться в социальных сетях и уверять публику, что не является расистом.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. januzaj00 11.08.2020 20:36 # januzaj00
    Поэтому фапловчанам даже не стоит начинать играть в неё

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  2. ch3l5ea 11.08.2020 20:03 # ch3l5ea
    Raheem Sterling настоящий Нигер !

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  3. kos9k 11.08.2020 20:03 # kos9k
    Походу друг был 2-м))

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