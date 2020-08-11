Премьер-Лига дисквалифицировала чемпиона fantasy-лиги

Премьер-Лига дисквалифицировала победителя своей официальной fantasy-лиги по итогам сезона 2019/20.

26 июля, после заключительного тура Премьер-Лиги, болгарин Александар Антонов был объявлен чемпионом популярной среди футбольных болельщиков fantasy-игры.



Однако сегодня Премьер-Лига выпустила официальное заявление, в котором говорится, что Антонов, автор ютуб-канала TooGoodFPL, был дисквалифицирован за нарушение правил. В чем состоит это нарушение, не уточняется.



Таким образом, победа отошла к Джошуа Буллу, который исследует раковую болезнь в Оксфордском университете.



Daily Mail уточняет, что аккаунт Антонова был удален за расистские сообщения, которые Александар отправил насчет вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в чат своих друзей.



Данный чат был приватным, однако кто-то из друзей "настучал" на Антонова, и тот теперь вынужден извиняться в социальных сетях и уверять публику, что не является расистом.